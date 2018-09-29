Ученые: Обезьяны по-разному реагируют на смерть

«Я думаю, что они явно способны понять, что их мертвые товарищи не собираются внезапно вернуться к жизни, и они не могут ничего чувствовать или слышать или видеть, независимо от того, что с ними делается», - поясняет профессор Киотского университета Джеймс Андерсон.

Представители животного мира относятся к умершим своим собратьям особым образом. У социальных насекомых, таких как муравьи и термиты, умерших едят, хоронят или выводят из колонии в зависимости от причины и обстоятельств смерти.Что касается обезьян, в частности шимпанзе, их поведение схоже с человеческим - касательно данного вопроса. Ещё в 1973 году антрополог Гез Телеки опубликовал научный материал, как данный вид реагирует на случайную смерть. В частности, речь идет о падении их соплеменника с дерева в Танзании. В итоге, 16 присутствующих членов группы начали вести себя неоднозначным образом, шлепая, и, топча землю, вырывая растительность и бросая большие камни, некоторые и вовсе лихорадочно обнимали друг друга (двое даже совокуплялись).Последние собранные наблюдения дополнили картину разнообразия их поведения. Как выяснилось, шимпанзе могут как и люди задумчиво созерцать тело ушедшего из жизни собрата, порою нюхая его и подталкивая. В некоторых случаях они нежно обрабатывают тела или покрывают их растениями. Есть и зафиксированные факты каннибализма.Ученые задались вопросом, почему шимпанзе ведут себя так по-разному по отношению к смерти, есть ли какая-то обобщенность их поведения. Как и человеческие дети, они, вероятно, знают, что жизнь прекращена, но в отличие от человеческих детей, которым можно рассказать об этом, представители фауны понимают смерть относительно наблюдений.Что касается причинно-следственной связи, эксперты считают, вероятно, они понимают смерть в насильственном проявлении, особенно если речь идет о выражении страданий. А вот по поводу того, что обезьяны догадываются о невидимых причинах неизбежности, таких как болезнь и старость - доказательств не найдено.