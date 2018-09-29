LG выпустит новый бюджетный смартфон LG Stylo 4+ со стилусом

LG Stylo 4+ будет относиться к среднему ценовому сегменту смартфонов, имея камеру с одним объективом на 16 мегапикселей и экран с разрешением 4К. В качестве процессора в нем будет установлен Snapdragon 450, работающий совместно с 3 гигабайтами оперативной памяти. Объем ПЗУ на устройстве составит 32 гигабайта.За автономность смартфона, получившего поддержку стилуса, отвечает аккумулятор на 3,3 тысячи миллиампер часов. Стоимость девайса на американском рынке составит порядка 359 долларов за базовую вариацию. Сведения о том, когда смартфон появится в России, пока отсутствуют.