АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты сравнили камеру iPhone Xs Max с Galaxy Note 9 и Pixel 2 XL
EUR 76.23 USD 65.59
Курс валют на 29.09.2018

LG выпустит новый бюджетный смартфон LG Stylo 4+ со стилусом

Новый смартфон LG Stylo 4+ будет поддерживать стилус. Представители компании отметили, что в комплекте данного устройства присутствует удобный контроллер от AT & T.

LG выпустит новый бюджетный смартфон LG Stylo 4+ со стилусом


LG Stylo 4+ будет относиться к среднему ценовому сегменту смартфонов, имея камеру с одним объективом на 16 мегапикселей и экран с разрешением 4К. В качестве процессора в нем будет установлен Snapdragon 450, работающий совместно с 3 гигабайтами оперативной памяти. Объем ПЗУ на устройстве составит 32 гигабайта.

За автономность смартфона, получившего поддержку стилуса, отвечает аккумулятор на 3,3 тысячи миллиампер часов. Стоимость девайса на американском рынке составит порядка 359 долларов за базовую вариацию. Сведения о том, когда смартфон появится в России, пока отсутствуют.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии / Авторские новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:03

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Xiaomi LEX и Xiaomi Mi Mix 3 получат кнопку Xiao
Брэд Питт завещал 250 млн долларов своим детям
Эксперты сравнили камеру iPhone Xs Max с Galaxy
На орбите Земли во время урагана «Флоренс»
Самый маленький кроссовер Audi SQ2 оснастили
Эксперты: В iPhone XS Max есть пропавшая из
Эксперты: Курс биткоина может взлететь из-за
LG выпустит новый бюджетный смартфон LG Stylo 4+
В Ростовской области на ходу загорелся легковой
Учёные: Пришельцы существуют, но не смогут
Риту Дакоту в Греции настиг ураган
Рендеры смартфона Google Pixel 3 XL в трёх цветах
Астрономы: 11 ноября к Земле приблизится "комета
«Инфаркт и три реанимации»: Стас Пьеха чудом
Компания Samsung представила «умные» часы Galaxy
Автомобилисты получат электронные паспорта
Ученые: Выделение будущих боссов в компаниях
Эвелина Бледанс рассказала о тяжелой утрате -
Учёные назвали упражнения продлевающие жизнь
ARRI и Angelbird выпустили карту памяти CFast 2.0
“Балерина без головы”: Волочкова показала
Компактный кроссовер Audi Q2 обзавелся
Учёные: Пыль на спутниках Марса опасна для
Россия планирует к 2030 году построить на
Астрономы начали поиск инопланетян в соседней
Учёные: Проблемы с почками могут
Учёные установили срок существования Вселенной
«Я не готова молчать»: Мария Болонкина-Васильева
Татьяна Устинова рассказала, как ей удалось
Исаак Ньютон спрятал в своих научных трудах «дату
Просмотреть все новости