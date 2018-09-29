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Ученые обнаружили в ЮАР останки самого гигантского динозавра

Международная группа ученых обнаружила в 2017 в ЮАР останки самого гигантского растительноядного динозавра Ledumahadi mafube. На Земле представители этого вида обитали около 200 млн лет назад.

Ученые обнаружили в ЮАР останки самого гигантского динозавра


Ученые из Витватерсрандского университета смогли воссоздать облик самого большого динозавра вида Ledumahabi mafube, обнаруженного исследователями в окрестностях городка Кларенс в ЮАР. Результаты изучения окаменелостей скелета показали, что весила древняя рептилия 12 тонн, а ростом была около четырех метров. Именно такие параметры, по мнению специалистов, делают L. mafube самым огромным представителем животного мира юрского периода.

В 1988 году палеонтологи впервые обнаружили кости, которые принадлежат L. mafube, но завершающее звено, позволившее воссоздать точный облик ящера, было найдено лишь в минувшем году.

Проведя анализ находки, ученые обнаружили линии роста на срезе кости, которые напоминают годовые кольца деревьев. Это показало, что динозавр умер в возрасте 14 лет, достигнув размеров взрослой особи.



Палеонтологи полагают, что L. mafube является «родственником» зауропадов – четвероногих растительноядных динозавров, которые обитали, начиная с юрского периода по меловой (200-85 млн лет назад). В процессе изучения останков, ученые выяснили также дату появления первых огромных рептилий, которая сдвинулась на 10 млн лет назад.


 
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Наука
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 10:37

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