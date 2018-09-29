Ученые обнаружили в ЮАР останки самого гигантского динозавра

Ученые из Витватерсрандского университета смогли воссоздать облик самого большого динозавра вида Ledumahabi mafube, обнаруженного исследователями в окрестностях городка Кларенс в ЮАР. Результаты изучения окаменелостей скелета показали, что весила древняя рептилия 12 тонн, а ростом была около четырех метров. Именно такие параметры, по мнению специалистов, делают L. mafube самым огромным представителем животного мира юрского периода.В 1988 году палеонтологи впервые обнаружили кости, которые принадлежат L. mafube, но завершающее звено, позволившее воссоздать точный облик ящера, было найдено лишь в минувшем году.Проведя анализ находки, ученые обнаружили линии роста на срезе кости, которые напоминают годовые кольца деревьев. Это показало, что динозавр умер в возрасте 14 лет, достигнув размеров взрослой особи.Палеонтологи полагают, что L. mafube является «родственником» зауропадов – четвероногих растительноядных динозавров, которые обитали, начиная с юрского периода по меловой (200-85 млн лет назад). В процессе изучения останков, ученые выяснили также дату появления первых огромных рептилий, которая сдвинулась на 10 млн лет назад.