АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Колебания темной материи в космосе изменились за миллиарды лет
EUR 76.23 USD 65.59
Курс валют на 29.09.2018

Астрономы: 11 ноября к Земле приблизится "комета смерти"

Астрономы предупредили всех жителей Земли о том, что 11 ноября к нашей планете приблизится «комета смерти». Космический объект получил пугающее название из-за внешнего вида, его бугристая поверхность на снимках из космоса напоминает череп.

Астрономы: 11 ноября к Земле приблизится "комета смерти"


По словам учёных, астероид приблизится к Земле на близкое расстояние – 38 миллионов километров, что для Голубой планеты считается безопасным. Интересно, что «комета смерти» пролетает мимо Земли не первый раз. В 2015 году космический гость к нашей планете приблизился на расстояние 486 тысяч километров, это событие происходило 31 октября, когда на западе отмечают Хэллоуин, в честь праздника астероид назвали «Великая тыква».

Ширина астероида составляет около 600 метров, по мнению астрономов, это безжизненный осколок породы. Согласно исследованию «череп» отражает около 6 процентов солнечного света. Есть предположения, что объект когда-то был кометой, но полностью утратил газопылевое облако. Скорее всего, регулярные полёты мимо Солнца все летучие соединения уничтожили. Учёные отмечают, что в следующий раз «комета смерти» к Земле приблизится в 2088 году. Астероид пролетит на расстоянии более 8 миллионов километров.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 08:01

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные: Пришельцы существуют, но не смогут
Риту Дакоту в Греции настиг ураган
Рендеры смартфона Google Pixel 3 XL в трёх цветах
Астрономы: 11 ноября к Земле приблизится "комета
«Инфаркт и три реанимации»: Стас Пьеха чудом
Компания Samsung представила «умные» часы Galaxy
Автомобилисты получат электронные паспорта
Ученые: Выделение будущих боссов в компаниях
Эвелина Бледанс рассказала о тяжелой утрате -
Учёные назвали упражнения продлевающие жизнь
ARRI и Angelbird выпустили карту памяти CFast 2.0
“Балерина без головы”: Волочкова показала
Компактный кроссовер Audi Q2 обзавелся
Учёные: Пыль на спутниках Марса опасна для
Россия планирует к 2030 году построить на
Астрономы начали поиск инопланетян в соседней
Учёные: Проблемы с почками могут
Учёные установили срок существования Вселенной
«Я не готова молчать»: Мария Болонкина-Васильева
Татьяна Устинова рассказала, как ей удалось
Исаак Ньютон спрятал в своих научных трудах «дату
Учёные: Нашли ещё одну причину возникновения
Приложение в Google Play ворует деньги у
NASA: За 100 лет земная ось сдвинулась на 10
Внучку Олега Стриженова во время беременности
Физики взорвали лабораторию рекордной силой
Наоми Кэмпбелл шокировала своим поведением
На рынке России появится лимитированная версия
Seat продемонстрировала битопливную версию
Жена футболиста Павла Мамаева подтвердила слухи о
Просмотреть все новости