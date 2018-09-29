Астрономы: 11 ноября к Земле приблизится "комета смерти"

По словам учёных, астероид приблизится к Земле на близкое расстояние – 38 миллионов километров, что для Голубой планеты считается безопасным. Интересно, что «комета смерти» пролетает мимо Земли не первый раз. В 2015 году космический гость к нашей планете приблизился на расстояние 486 тысяч километров, это событие происходило 31 октября, когда на западе отмечают Хэллоуин, в честь праздника астероид назвали «Великая тыква».Ширина астероида составляет около 600 метров, по мнению астрономов, это безжизненный осколок породы. Согласно исследованию «череп» отражает около 6 процентов солнечного света. Есть предположения, что объект когда-то был кометой, но полностью утратил газопылевое облако. Скорее всего, регулярные полёты мимо Солнца все летучие соединения уничтожили. Учёные отмечают, что в следующий раз «комета смерти» к Земле приблизится в 2088 году. Астероид пролетит на расстоянии более 8 миллионов километров.