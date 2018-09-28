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Палеонтологи нашли новый вид динозавра Ledumahadi mafube

Палеонтологи из Витватерсрандского университета в ЮАР на территории провинции Фри-Стейт нашли новый вид динозавра Ledumahadi mafube, родственного зауроподам. Его представители достигали в весе 12 тонн, а также были вдвое больше африканского слона.
Палеонтологи нашли новый вид динозавра Ledumahadi mafube

Зауроподы относятся к группе четвероногих растительноядных динозавров, которые принадлежат отряду ящеротазовые. Насчитывается всего 130 видов зауроподов (13 семейств, а также 70 родов). Они существовали в период юрского-мелового периода - около 85-200 млн лет назад. Они имели в основном огромное тело, длинную шею и маленькую голову. Учёные установили, что mafube передвигался на четырех лапах. Найденный динозавр был взрослой особью. В свою очередь новый вид динозавра связан генетически с прочими гигантскими древними динозаврами из Аргентины. Это подтверждает теорию так называемого суперконтинента Пангея, но расширяет временные его границы, сдвигая с палеозойской эры на период позже.

Исследователи три года назад выяснили, что первые динозавры возникли на 5 000 000 лет раньше, чем предполагали до этого. Это стало известно за счёт анализа горных пород, которые содержат окаменелости предков ящеров.


 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:15

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