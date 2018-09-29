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Учёные назвали упражнения продлевающие жизнь

Учёные назвали командные упражнения, которые помогли продлить годы жизни многим людям. Они открыли ещё один секрет позволяющий замедлить процессы старения.
Учёные назвали упражнения продлевающие жизнь

Главным преимуществом физических нагрузок является нормальный уровень лептина и сахара в крови. В результате новых исследований учёный установили и обнародовали упражнения, которые помогают держать здоровье в норме, тем самым продлевая жизнь. Лучшие показатели выявились у людей, активно занимающихся командными видам спорта, в частности, это теннис, бадбинтон и другие подобные игры. Худшими оказались одиночные мероприятия: бег, плавание, езда на велосипеде и т.д. Все выводы исследования основываются на изучении работы сердечно-сосудистой системы и показателей биохимического анализа крови.

Данные упражнения высвобождают оксид азота, что и является процессом замедляющим старение организма. Медики рекомендуют выполнять в комплексе следующие упражнения. Первое, быстрые приседания с расставленными ногами на ширину плеч. Второе, попеременное поднимание или размахивание рук под углом в 90 градусов на уровне груди. Третье, встать прямо с опущенными руками, прикасаясь кулаками к тазу с последующим вращением, поднимая руки вверх с каждой стороны, чтобы коснуться кулаками над головой. Далее следует опускание конечностей вниз. Четвёртое, руки в исходной позиции на плечах, далее вытягивание их над головой. Все упражнения делаются очень динамично по 10 раз в несколько подходов, примерное время занятий около 3-5 минут в день. После окончания в кончиках пальцев может ощущаться лёгкое покалывание, это говорит о том, что всё сделано правильно.

Врачи напоминают, что «золотую середину» ещё никто не отменял. Во всём важна мера и разумное выполнение любых физических нагрузок.


 
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Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 06:00

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