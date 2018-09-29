Учёные назвали упражнения продлевающие жизнь

Главным преимуществом физических нагрузок является нормальный уровень лептина и сахара в крови. В результате новых исследований учёный установили и обнародовали упражнения, которые помогают держать здоровье в норме, тем самым продлевая жизнь. Лучшие показатели выявились у людей, активно занимающихся командными видам спорта, в частности, это теннис, бадбинтон и другие подобные игры. Худшими оказались одиночные мероприятия: бег, плавание, езда на велосипеде и т.д. Все выводы исследования основываются на изучении работы сердечно-сосудистой системы и показателей биохимического анализа крови.Данные упражнения высвобождают оксид азота, что и является процессом замедляющим старение организма. Медики рекомендуют выполнять в комплексе следующие упражнения. Первое, быстрые приседания с расставленными ногами на ширину плеч. Второе, попеременное поднимание или размахивание рук под углом в 90 градусов на уровне груди. Третье, встать прямо с опущенными руками, прикасаясь кулаками к тазу с последующим вращением, поднимая руки вверх с каждой стороны, чтобы коснуться кулаками над головой. Далее следует опускание конечностей вниз. Четвёртое, руки в исходной позиции на плечах, далее вытягивание их над головой. Все упражнения делаются очень динамично по 10 раз в несколько подходов, примерное время занятий около 3-5 минут в день. После окончания в кончиках пальцев может ощущаться лёгкое покалывание, это говорит о том, что всё сделано правильно.Врачи напоминают, что «золотую середину» ещё никто не отменял. Во всём важна мера и разумное выполнение любых физических нагрузок.