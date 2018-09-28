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Учёные: Нашли ещё одну причину возникновения Альцгеймера

Учёные нашли ещё одну причину, по которой возникает болезнь Альцгеймера. Данное открытие позволит улучшить методы лечения и профилактики этого недуга.
Учёные: Нашли ещё одну причину возникновения Альцгеймера

В современном мире нет достоверных данных о причинах возникновения болезни Альцгеймера. По одной из версий белок амилоид-бета, при медленном накоплении в головном мозге человека, приводит к возникновению этого страдания. После проведения большого количества научных экспериментов сотрудникам Университета Ратгерса удалось установить, что у людей страдающих болезнью Альцгеймера, в мозге накапливается калиевый канал KCNB1 и выделяет токсины. Для нервных клеток эта токсичность стимулирует выработку белка амилоид-бета. У пациентов, принимавших участие в исследовании, уровень токсичности был сильно завышен.

В результате открытия калиевого канала KCNB1 были проведены тесты на лабораторных мышках. Учёные протестировали новый препарат, который позволит улучшить методы лечения и профилактики этого недуга, и принесёт облегчение страдающим болезнью Альцгеймера.


 
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Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 22:20

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