Учёные доказали внеземное происхождение жизни

Учёные считают, что фосфаты, которые являются основными элементами живых организмов, были образованы в космосе, а на Землю попали в первые миллиарды лет существования планеты. Вместе с фосфолипидами в клеточных мембранах образуется самовоспроизводящийся материал, имеющийся во всех живых организмах. Учёным удалось воспроизвести межзвёздные ледяные зёрна, покрытые водой и диоксидом углерода, затем на них воздействовали фосфином. Под ионизирующим излучением образовались фосфорная и дифосфорная кислоты.Фосфин на Земле представляет смертельную опасность, а в межзвёздном пространстве это вещество приводит к редкой космической реакции, в результате чего возникают важные молекулы в биологических процессах. По мнению учёных, фосфорные кислоты после падения на Землю вступили в контакт с земными веществами, что и послужило зарождению жизни.