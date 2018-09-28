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Ученые: Колебания темной материи в космосе изменились за миллиарды лет
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Учёные доказали внеземное происхождение жизни

Американские учёные провели исследование, в результате которого нашли подтверждение происхождения внеземной жизни. Специалисты пришли к выводу, что жизнь на Земле зародилась благодаря метеоритам.
Учёные доказали внеземное происхождение жизни

Учёные считают, что фосфаты, которые являются основными элементами живых организмов, были образованы в космосе, а на Землю попали в первые миллиарды лет существования планеты. Вместе с фосфолипидами в клеточных мембранах образуется самовоспроизводящийся материал, имеющийся во всех живых организмах. Учёным удалось воспроизвести межзвёздные ледяные зёрна, покрытые водой и диоксидом углерода, затем на них воздействовали фосфином. Под ионизирующим излучением образовались фосфорная и дифосфорная кислоты.

Фосфин на Земле представляет смертельную опасность, а в межзвёздном пространстве это вещество приводит к редкой космической реакции, в результате чего возникают важные молекулы в биологических процессах. По мнению учёных, фосфорные кислоты после падения на Землю вступили в контакт с земными веществами, что и послужило зарождению жизни.


 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 07:54

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