Рыба необычных пестрых цветов получила название в честь богини Афродиты

Назвали рыбу ученые - Tosanoides Aphrodite в честь богини Афродиты, которая была покровительницей любви и красоты. Чешуя ее переливается на солнце пестрыми необычными оттенками. Как рассказали исследователи, на такой глубине чаще встречаются рыбы красного цвета, так как лучи света сюда почти не попадают. Проведенная учеными генетическая экспертиза показала, что подобный вид ранее никогда не встречался в условиях Атлантики.Известен еще один представитель данного рода - это Tosanoides Obama, рыба названа в честь Барака Обамы, экс-главы США. Обитает она у Гавайских островов, достигает в длину шесть сантиметров. Назвали ее в честь президента после того, как Обамой были расширены территории, принадлежащие национальному парку на Гавайях.