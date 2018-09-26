Рыба необычных пестрых цветов получила название в честь богини Афродиты
В ходе проведения исследований ученые Калифорнийского университета обнаружили у берегов Бразилии рыбу необычных пестрых цветов. Подводный житель обитает среди рифов архипелага Сан-Паулу, в так называемой «сумеречной зоне» на глубине 120 метров.
Назвали рыбу ученые - Tosanoides Aphrodite в честь богини Афродиты, которая была покровительницей любви и красоты. Чешуя ее переливается на солнце пестрыми необычными оттенками. Как рассказали исследователи, на такой глубине чаще встречаются рыбы красного цвета, так как лучи света сюда почти не попадают. Проведенная учеными генетическая экспертиза показала, что подобный вид ранее никогда не встречался в условиях Атлантики.
Известен еще один представитель данного рода - это Tosanoides Obama, рыба названа в честь Барака Обамы, экс-главы США. Обитает она у Гавайских островов, достигает в длину шесть сантиметров. Назвали ее в честь президента после того, как Обамой были расширены территории, принадлежащие национальному парку на Гавайях.
Назвали рыбу ученые - Tosanoides Aphrodite в честь богини Афродиты, которая была покровительницей любви и красоты. Чешуя ее переливается на солнце пестрыми необычными оттенками. Как рассказали исследователи, на такой глубине чаще встречаются рыбы красного цвета, так как лучи света сюда почти не попадают. Проведенная учеными генетическая экспертиза показала, что подобный вид ранее никогда не встречался в условиях Атлантики.
Известен еще один представитель данного рода - это Tosanoides Obama, рыба названа в честь Барака Обамы, экс-главы США. Обитает она у Гавайских островов, достигает в длину шесть сантиметров. Назвали ее в честь президента после того, как Обамой были расширены территории, принадлежащие национальному парку на Гавайях.
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 19:45