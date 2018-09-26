Ученые обнаружили на Марсе большую зону жизни

По данным исследователей, жизнь на Марсе, распределялась не равномерно, а ее обитатели могли жить лишь в определенных областях планеты. Джесси Тарнас, который является одним из исследователей сообщает, что условия в некоторых зонах Красной планеты были похожи на аналогичные места на Земле, на которых существует подземная жизнь. Но также специалист добавил, что речь идет не о разумных существах. Ведь существование таковых на Марсе не доказано. Речь идет о так называемых хемосинтетических микроорганизмах, способных переносить тяжелейшие условия и нахождение в весьма агрессивной окружающей среде.Орбитальный комплекс, который изучает поверхность и глубины Марса, обнаружил на планете такие вещества как калий и родий. Аппарат смог определить толщину слоя пригодного для жизни микроорганизмов, она оказалась в несколько километров.