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Ученые обнаружили на Марсе большую зону жизни

Ученые из США обнаружили на Марсе гигантскую зону жизни‍. Специалисты из Брауновского университета считают, что несколько миллиардов лет назад в марсианской коре могли обитать живые организмы.

Ученые обнаружили на Марсе большую зону жизни


По данным исследователей, жизнь на Марсе, распределялась не равномерно, а ее обитатели могли жить лишь в определенных областях планеты. Джесси Тарнас, который является одним из исследователей сообщает, что условия в некоторых зонах Красной планеты были похожи на аналогичные места на Земле, на которых существует подземная жизнь. Но также специалист добавил, что речь идет не о разумных существах. Ведь существование таковых на Марсе не доказано. Речь идет о так называемых хемосинтетических микроорганизмах, способных переносить тяжелейшие условия и нахождение в весьма агрессивной окружающей среде.

Орбитальный комплекс, который изучает поверхность и глубины Марса, обнаружил на планете такие вещества как калий и родий. Аппарат смог определить толщину слоя пригодного для жизни микроорганизмов, она оказалась в несколько километров.


 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 17:37

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