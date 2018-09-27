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Ученые разработали помогающую справиться с депрессией диету

Ученые назвали диету, которая помогает справиться с депрессией. Соответствующий вывод сделали британские, испанские и австралийские специалисты.

Ученые разработали помогающую справиться с депрессией диету


Многие люди страдают от хронической депрессии и безуспешно пытаются избавиться от этого состояния с помощью различных препаратов. Но специалисты в области здорового питания озвучили диету, которая помогает нормализовать психику, а также на треть уменьшить риски развития подобного недуга. По словам исследователей, средиземноморская диета в некоторых случаях действует намного эффективнее, чем антидепрессанты. Подобный план питания подразумевает употребление красного вина, оливкового масла, чечевицы, орехов, гороха, различных овощей и рыбы.

Более чем 10 исследованиями подтверждено, что данная диета не только хорошо сказывается на ментальном здоровье, но и понижает риски возникновения воспалительных процессов в человеческом организме. Также специалисты установили, что риски развития депрессии значительно увеличивается при употреблении в пищу насыщенных жиров, круп и сахара.


 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 02:01

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