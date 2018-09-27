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Ученые назвали 8 главных причин ухудшения зрения

Ученые назвали 8 плохих привычек, которые негативно влияют на здоровье глаз. Люди с линзами особенно подвержены ухудшению зрения, однако, по словам ученых, данный список оказывает не меньшее влияние и на другие группы людей.

Ученые назвали 8 главных причин ухудшения зрения


Первой плохой привычкой ученые назвали плаванье, причем не имеет значение, идет ли речь о бассейне или о другом водоеме. Практически всюду содержатся бактерии или вещества, которые плохо сказываются на глазах. Плавать следует исключительно в очках. Просроченная тушь также крайне негативно отражается на здоровье рассматриваемого органа. На третьем месте находится несвоевременное обращение к врачу. В случае ухудшения зрения нужно незамедлительно консультироваться у специалистов. Длительный просмотр телевизора или телефона ухудшит зрение, также как и курение, говорят врачи. В последнем случае повышается риск катаракты. Нежелание носить солнечные очки вполне способно вызвать множество заболеваний, а вентиляторы, при длительном периоде работы, вызывают сухость и раздражение глаз.

Последнее место, но не по важности, занимает чрезмерное использование глазных капель, приводящее к обратному эффекту взамен ожидаемому.


 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 07:01

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