Ученые назвали 8 главных причин ухудшения зрения

Первой плохой привычкой ученые назвали плаванье, причем не имеет значение, идет ли речь о бассейне или о другом водоеме. Практически всюду содержатся бактерии или вещества, которые плохо сказываются на глазах. Плавать следует исключительно в очках. Просроченная тушь также крайне негативно отражается на здоровье рассматриваемого органа. На третьем месте находится несвоевременное обращение к врачу. В случае ухудшения зрения нужно незамедлительно консультироваться у специалистов. Длительный просмотр телевизора или телефона ухудшит зрение, также как и курение, говорят врачи. В последнем случае повышается риск катаракты. Нежелание носить солнечные очки вполне способно вызвать множество заболеваний, а вентиляторы, при длительном периоде работы, вызывают сухость и раздражение глаз.Последнее место, но не по важности, занимает чрезмерное использование глазных капель, приводящее к обратному эффекту взамен ожидаемому.