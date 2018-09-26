Составлен ТОП-10 лучших смартфонов в ценовой категории до 500 долларов

Список открывают смартфоны финского производителя Nokia 7+ ($ 519) и Nokia 8 ($ 455). Несмотря на то, что первая модель стоит чуть более 500 долларов, она имеет большой 6,0-дюймовый дисплей, мощный процессор Snapdragon 660 и стильный вид. Старшая же модель не только дешевле, но и обладает более высокими техническими характеристиками: процессор Snapdragon 835 и 13-мегапиксельная камера, однако экран у этого смартфона чуть меньше.Следом идут смартфоны LG G6 ($489) и LG V20 ($ 439). С выходом новых флагманов цена на первое устройство снизилась и смартфон с полным рейтингом IP68 защиты от повреждения водой, а также процессором Snapdragon 821 стал более доступным. Второй же смартфон имеет уникальную особенность в виде дополнительного дисплея, а основной — QHD дополнен функцией Gorilla Glass.Для тех, кто хотел бы владеть iPhone, но не имеет такой возможности, был создан Oppo R11s ($ 479). Устройства Oppo сочетают в себе преимущества операционной системы Android и интуитивного интерфейса, который внедряет в свои устройства компания Apple. Помимо этого, смартфон обладает ультрашироким экраном AMOLED FHD+ и процессором Qualcomm Snapdragon 660.Смартфон Huawei Nova 3i ($ 433) отличается от предшественников тем, что имеет множество функций, доступных в основном на флагманских устройствах. Так, Nova 3i обладает Kirin 710 AI и набором двухлинзовых камер.Компания Samsung старается занять все ниши рынка. В диапазоне до 500 долларов наиболее качественной моделью является Galaxy S7 Edge ($ 419). У данного устройства нет экрана Infinity, как у старших моделей, однако оно вобрало в себя все сильные стороны прошлых смартфонов, которые превосходно раскрываются мощным процессором Exynos 8890.Ветеран на рынке мобильных устройств компания Motorola представлена моделями Moto G6+ ($ 408) и Moto Z ($ 395). Первый смартфон относится к новейшей линейке топовых устройств G-Series, второй является флагманской моделью под управлением системы Android. У Moto Z нет разъема для наушников, но при этом к нему подключаются аксессуары Moto Mod.Замыкает список классический смартфон HTC U Ultra ($ 360). На момент запуска цена на это устройство находилась на уровне флагманов Samsung Galaxy, но теперь она приблизилась к бюджетным вариантам. Кроме того, в категории до 500 долларов данный смартфон является самым дешевым, но технические характеристики у него намного выше, чем у некоторых моделей, представленных выше.