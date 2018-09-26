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Владелец Lada Granta отсудил у дилера трехкратную стоимость машины за брак

Владелец автомобиля Lada Granta отсудил у дилера 1,4 миллиона рублей, когда последний отказался починить возникшую поломку по гарантии. Напомним, что стоимость автомобиля на момент покупки составляла 381 тысячу рублей.

Владелец Lada Granta отсудил у дилера трехкратную стоимость машины за брак


Местный житель Ижевска приобрел Granta у дилера, оформив гарантию на определенный срок. Спустя некоторое время владелец обнаружил поломку в двигателе автомобиля, в связи с чем обратился к продавцу с просьбой устранить неисправность в рамках гарантийного договора. Проведя экспертизу, дилер пояснил, что обнаруженная поломка не входит в список тех, что чинятся по гарантии.

Автолюбитель обратился в районный суд, состоялось расследование. На основании экспертизы было установлено, что неисправность возникла в рамках гарантийного срока и, как результат, должна была быть исправлена.

Итогом разбирательства стало судебное постановление о выплате некой денежной суммы обманутому мужчине, включающую в себя неустойку, штраф и компенсацию морального ущерба. Водитель Granta получил 1,4 миллиона рублей.


 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 13:56

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