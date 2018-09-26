Владелец Lada Granta отсудил у дилера трехкратную стоимость машины за брак

Местный житель Ижевска приобрел Granta у дилера, оформив гарантию на определенный срок. Спустя некоторое время владелец обнаружил поломку в двигателе автомобиля, в связи с чем обратился к продавцу с просьбой устранить неисправность в рамках гарантийного договора. Проведя экспертизу, дилер пояснил, что обнаруженная поломка не входит в список тех, что чинятся по гарантии.Автолюбитель обратился в районный суд, состоялось расследование. На основании экспертизы было установлено, что неисправность возникла в рамках гарантийного срока и, как результат, должна была быть исправлена.Итогом разбирательства стало судебное постановление о выплате некой денежной суммы обманутому мужчине, включающую в себя неустойку, штраф и компенсацию морального ущерба. Водитель Granta получил 1,4 миллиона рублей.