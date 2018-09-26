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Очевидец: Загадочный V-образный НЛО был запущен с секретной базы в Антарктиде

Загадочный V-образный НЛО был замечен на Google Earth, который был запущен из Антарктиды со стороны секретной базы. Пользователи Сети теряются в догадках, что это за явление - неужели пришельцы решили больше не скрываться и проявить себя.

Очевидец: Загадочный V-образный НЛО был запущен с секретной базы в Антарктиде


По словам автора материала, обнаруженный им объект напоминает стелс-корабль длиной 10 метров с исходящей дымовой завесой. Мужчина уверен, что речь идет именно о творении, сделанном руками инопланетян.

Остается неизвестным, является ли предположительно V-образный объект просто тенью горной породы или скалой, которая торчит из снега, или может быть Google Earth реально запечатлел НЛО, запущенный с секретной базы в Антарктиде. Слева от возможного стартового пути расположен круговой диск диаметром 8 метров, что также остается неразгаданной тайной. Координаты Google Earth: 72 ° 1 '32.19" S 169 ° 34 '59.68" E

Очевидец: Загадочный V-образный НЛО был запущен с секретной базы в Антарктиде


Пользователи Сети не менее озадачены снимком секретной базы из Антарктиды с объектом неизвестного происхождения. Уфологи на этот счет пока молчат.


 
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Общество / Авторские новости
Добавил: Ващенко Ольга Сегодня, 10:00

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