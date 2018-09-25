Учёные: Жизнь на Марсе могла существовать под поверхностью планеты

Американские учёные, после проведения исследования, пришли к выводу, что под поверхностным слоем Марса было достаточно растворённого водорода для поддержания питания глобальной биосферы. В этой «зане жизни» условия были схожи с теми местами на Земле, где в настоящее время развивается подземная жизнь. По расчётам планетологов, в марсианской коре концентрация водорода примерно 4 миллиарда лет назад была в таком же диапазоне, в каком сегодня поддерживают популяции подземных микробов на нашей планете.О существовании жизни на Марсе выводы учёных не доказывают, но предполагают, что ключевые компоненты для её поддержания подповерхностным слоем планеты были. Для будущего исследования Красной планеты, проведённая работа имеет важные последствия. Предполагается, что районы, где есть обнажённые древние породы, это неплохие места для поиска фактов, доказывающих существование жизни на Марсе.