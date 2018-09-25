Прямоугольный НЛО замечен в небе Иллинойса

На представленных фотографиях можно увидеть, что неопознанный летающий объект имеет именно плоскую форму, имея достаточный размер, чтобы быть замеченным местными жителями Иллинойса. По словам эксперта, очень странно, что такое событие осталось без внимания.Автор снимков увидел НЛО случайным образом, когда ехал на своей машине. Он не смог удержаться от желания зафиксировать загадочный прямоугольник.Если внимательно приглядеться, то можно увидеть чуть отсвечивающие края на объекте, возможно речь идет о включенной освещенности. Скотт Уоринг же в свою очередь уверен, что это аппарат пришельцев, подобных разработок у человечества в настоящее время попросту нет.