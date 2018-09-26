Учёные: Диета положительно влияет на обмен веществ на долгие годы

Лабораторные эксперименты проводились на фруктовых мушках, которые являются прекрасным объектом для исследования. В кишечнике фруктовой мушки, как и у млекопитающих, есть стволовые клетки. Эти «чудо-клетки» вырабатывают гормоны, которые обрабатывают питательные вещества, поступившие в организм. Исследователи установили, что стволовые клетки, под действием пищи, могут превращаться в разные типы клеток.Сделав определённые выводы исследователи установили, что увеличение потребления холестерина приводит к образованию большого количества клеток с повышенной гормональной активностью. И наоборот, уменьшение потребляемого холестерина приводит к образованию большого количества клеток способных использовать поступившие в организм питательные вещества в благих целях.Ведущий научный сотрудник Института Карнеги, Ребекка Обниски рассказала: - «Во время диеты меняется количество холестерина, который поступает с пищей в организм. Изменение этого количества и программирует стволовые клетки кишечника вырабатывать новые типы клеток - специализированные. Именно они положительно влияют на обмен веществ в организме в течение длительного времени».