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Учёные: "Вирусная" ДНК может увеличить риск развития наркомании

Учёные Афинского и Оксфордского университетов выяснили, что НК2 – фрагмент вирусной ДНК, влияет на гены, которые связаны с системой вознаграждения человеческого мозга. Он может увеличить риск развития наркомании.

Учёные: "Вирусная" ДНК может увеличить риск развития наркомании


НК2 нарушает работу нейромедиатора дофамина, а также побуждает в разрушающих привычках искать удовольствие. Носителями фрагмента НК2 по словам учёных являются 5-10 процентов населения. Данное генетическое изменение среди наркозависимых людей может встречаться втрое чаще. Это следует из анализа двух групп пациентов из Греции, а также Великобритании. Учёные сделали вывод, что вредоносный фрагмент внедрили в организм людей древние вирусные инфекции. Геном человека включает многочисленные фрагменты ДНК, привнесшие ретровирусы. Данные вирусы могут свой генетический материал передавать носителю.

Большинство из данных инфекций поражали далеких предков человека. Их «следы» можно отыскать у многих современных людей. Ранее учёные считали, что они не влияют на человеческое здоровье, потому что пребывают в «мусорной» ДНК – участках считавшихся «бесполезными». В свою очередь новое исследование показало, что это может в итоге быть не так. Исследователи выяснили, что НК2 обладает очень долгой историей. Наличие данного фрагмента вирусной ДНК не обязательно делает людей зависимыми. Однако при добавлении прочих факторов существенно увеличивает риск развития наркомании.


 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:30

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