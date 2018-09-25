Учёные: Рыбий жир снижает риск инфарктов и инсультов

О пользе полиненасыщенных жирных кислот, источником которых является рыбий жир, известно давно, но их никогда ранее не применяли для профилактики таких заболеваний, как инсульт и инфаркт. Согласно недавним исследованиям, учёные доказали, что в омега-3 содержится атом углерода, расположенный на конце цепочки, именно он снижает риск смертности по причине сердечно-сосудистых заболеваний. Как выяснилось, при употреблении рыбьего жира снижение риска достигает 25 процентов.Новое исследование полиненасыщенных жирных кислот позволит в корне изменить подход к методам лечения людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Результаты своего исследования учёные планируют презентовать 10 ноября на конференции Американской кардиологической ассоциации.