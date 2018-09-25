Учёные: Рыбий жир снижает риск инфарктов и инсультов
Американские учёные выяснили, что рыбий жир снижает риск возникновения инфарктов и инсультов. К такому выводу специалисты пришли после проведения эксперимента, при этом более ранние исследования показывали отрицательный результат.
О пользе полиненасыщенных жирных кислот, источником которых является рыбий жир, известно давно, но их никогда ранее не применяли для профилактики таких заболеваний, как инсульт и инфаркт. Согласно недавним исследованиям, учёные доказали, что в омега-3 содержится атом углерода, расположенный на конце цепочки, именно он снижает риск смертности по причине сердечно-сосудистых заболеваний. Как выяснилось, при употреблении рыбьего жира снижение риска достигает 25 процентов.
Новое исследование полиненасыщенных жирных кислот позволит в корне изменить подход к методам лечения людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Результаты своего исследования учёные планируют презентовать 10 ноября на конференции Американской кардиологической ассоциации.
О пользе полиненасыщенных жирных кислот, источником которых является рыбий жир, известно давно, но их никогда ранее не применяли для профилактики таких заболеваний, как инсульт и инфаркт. Согласно недавним исследованиям, учёные доказали, что в омега-3 содержится атом углерода, расположенный на конце цепочки, именно он снижает риск смертности по причине сердечно-сосудистых заболеваний. Как выяснилось, при употреблении рыбьего жира снижение риска достигает 25 процентов.
Новое исследование полиненасыщенных жирных кислот позволит в корне изменить подход к методам лечения людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Результаты своего исследования учёные планируют презентовать 10 ноября на конференции Американской кардиологической ассоциации.
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 07:46