Учёные: Доисторические бабочки имели челюсти

Учёные на скальной поверхности обнаружили ископаемые чешуйки, которые покрывали лапки, туловище и крылья древних насекомых. Под мощным микроскопом было установлено наличие на чешуйках сплошного ёлочного узора, это говорит о том, что у доисторических бабочек вполне могли присутствовать челюсти.Также после исследования полых чешуек учёные установили, что у древних насекомых имелся ротовой хобот. Однако этот придаток вряд ли служил для сбора нектара, скорее всего он помогал сохранять влагу при засушливом климате.