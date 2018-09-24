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Учёные: Доисторические бабочки имели челюсти

Учёные выяснили, что предки современных бабочек имели настоящие челюсти. Археологи пришли к такому выводу после проведения анализа останков доисторической бабочки, которые были обнаружены в горах на территории северной Германии.

Учёные: Доисторические бабочки имели челюсти

Учёные на скальной поверхности обнаружили ископаемые чешуйки, которые покрывали лапки, туловище и крылья древних насекомых. Под мощным микроскопом было установлено наличие на чешуйках сплошного ёлочного узора, это говорит о том, что у доисторических бабочек вполне могли присутствовать челюсти.

Также после исследования полых чешуек учёные установили, что у древних насекомых имелся ротовой хобот. Однако этот придаток вряд ли служил для сбора нектара, скорее всего он помогал сохранять влагу при засушливом климате.


 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 14:46

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