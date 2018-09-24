Учёные: Доисторические бабочки имели челюсти
Учёные выяснили, что предки современных бабочек имели настоящие челюсти. Археологи пришли к такому выводу после проведения анализа останков доисторической бабочки, которые были обнаружены в горах на территории северной Германии.
Учёные на скальной поверхности обнаружили ископаемые чешуйки, которые покрывали лапки, туловище и крылья древних насекомых. Под мощным микроскопом было установлено наличие на чешуйках сплошного ёлочного узора, это говорит о том, что у доисторических бабочек вполне могли присутствовать челюсти.
Также после исследования полых чешуек учёные установили, что у древних насекомых имелся ротовой хобот. Однако этот придаток вряд ли служил для сбора нектара, скорее всего он помогал сохранять влагу при засушливом климате.
Учёные на скальной поверхности обнаружили ископаемые чешуйки, которые покрывали лапки, туловище и крылья древних насекомых. Под мощным микроскопом было установлено наличие на чешуйках сплошного ёлочного узора, это говорит о том, что у доисторических бабочек вполне могли присутствовать челюсти.
Также после исследования полых чешуек учёные установили, что у древних насекомых имелся ротовой хобот. Однако этот придаток вряд ли служил для сбора нектара, скорее всего он помогал сохранять влагу при засушливом климате.
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 14:46