ВОЗ: В мире ежегодно из-за алкоголя умирает три миллиона человек

По словам специалистов, при регулярном нахождении в состоянии алкогольного опьянения человек рискует получить заболевания сердечно-сосудистой системы, некоторые виды онкологии, цирроз печени, а также повышается риск заболевания пневмонии, ВИЧ и туберкулёза. При этом, три четверти смертей связанных с алкоголем приходится на мужчин. На последствие злоупотребления спиртными напитками приходится большая доля смертей 13,5% приходится на молодых людей в возрастной группе 20-29 лет.По оценкам ВОЗ во всём мире алкогольной зависимостью страдают 237 миллиона мужчин и 46 миллионов женщин. Ежедневно в среднем 2,3 миллиарда человек употребляют 33 грамма чистого спирта, что эквивалентно одной большой бутылке пива или двум бокалам вина.