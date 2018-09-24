ВОЗ: В мире ежегодно из-за алкоголя умирает три миллиона человек
По данным ВОЗ по причине потребления алкоголя ежегодно во всём мире умирает примерно три миллиона человек. Согласно статистическим данным, 1 из 20 смертей связана с употреблением спиртных напитков.
По словам специалистов, при регулярном нахождении в состоянии алкогольного опьянения человек рискует получить заболевания сердечно-сосудистой системы, некоторые виды онкологии, цирроз печени, а также повышается риск заболевания пневмонии, ВИЧ и туберкулёза. При этом, три четверти смертей связанных с алкоголем приходится на мужчин. На последствие злоупотребления спиртными напитками приходится большая доля смертей 13,5% приходится на молодых людей в возрастной группе 20-29 лет.
По оценкам ВОЗ во всём мире алкогольной зависимостью страдают 237 миллиона мужчин и 46 миллионов женщин. Ежедневно в среднем 2,3 миллиарда человек употребляют 33 грамма чистого спирта, что эквивалентно одной большой бутылке пива или двум бокалам вина.
По словам специалистов, при регулярном нахождении в состоянии алкогольного опьянения человек рискует получить заболевания сердечно-сосудистой системы, некоторые виды онкологии, цирроз печени, а также повышается риск заболевания пневмонии, ВИЧ и туберкулёза. При этом, три четверти смертей связанных с алкоголем приходится на мужчин. На последствие злоупотребления спиртными напитками приходится большая доля смертей 13,5% приходится на молодых людей в возрастной группе 20-29 лет.
По оценкам ВОЗ во всём мире алкогольной зависимостью страдают 237 миллиона мужчин и 46 миллионов женщин. Ежедневно в среднем 2,3 миллиарда человек употребляют 33 грамма чистого спирта, что эквивалентно одной большой бутылке пива или двум бокалам вина.
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 14:12