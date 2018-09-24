Ученые нашли новый способ остановить рак

Группа ученых под руководством Фреда Хатчинсон использовала недавно разработанный метод измерения молекул в отдельных клетках для глубокого анализа реакции на комбинированную иммунотерапию для пациентов с карциномой клеток Меркель, редким раком кожи, вызванным распространенным вирусом.«Двадцать процентов пациентов с клетками Меркель имеют первоначальный ответ на иммунотерапию, но затем по неустановленной причине начинаются рецидивы. Понимание причины возвращения заболевания позволяет нам разработать иммунотерапию, направленную на долгосрочный контроль над опухолями», - рассказал доктор Келли Полсон.Ученые изучали раковые клетки у двух пациентов, первоначально ответивших на комбинированную терапию, объединяющую ингибитор контрольной точки для оживления иммунной системы с помощью терапии Т-клеток, способной обнулять и убивать раковые клетки. При данной терапии клетки больных удалялись, размножались в лаборатории и снова вливались в кровь. Эксперимент прошел успешно, почти все опухоли добровольцев исчезли, но примерно через два года вернулись.Ученые занялись поиском причины возвращения рака. При секвериновании однояичной РНК стало понятно, что пораженные клетки намеренно прятались от Т-клеток благодаря гену трио. Найдя проблему, эксперты смогли создать нужную комбинацию действий для победы над болезнью.