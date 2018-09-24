Учёные назвали десять причин возникновения икоты
Медицинские специалисты назвали десять причин возникновения икоты. Ученые, поняв, почему случаются такие нарушения функции внешнего дыхания, появляется возможность предпринять правильные меры, чтобы устранить неприятные симптомы.
Эксперты, прежде всего, призывают своё внимание обратить на приём медикаментов. Ряд лекарств воздействуют на нервные окончания диафрагмы, при этом провоцируя икоту. Её могут также вызывать переохлаждение, стресс, выделение в пищевод человека желудочной кислоты, употребление отварного картофеля в холодном виде и быстрый приём пищи. Икота может появляться вследствие проблем с жёлчным пузырём. Также причиной может быть заболевание почек.
Икота является свойственной 60% беременных женщин. Новорождённые икают довольно часто, потому что заглатывают много воздуха при кормлении, вследствие того, что находятся в горизонтальном положении.
Эксперты, прежде всего, призывают своё внимание обратить на приём медикаментов. Ряд лекарств воздействуют на нервные окончания диафрагмы, при этом провоцируя икоту. Её могут также вызывать переохлаждение, стресс, выделение в пищевод человека желудочной кислоты, употребление отварного картофеля в холодном виде и быстрый приём пищи. Икота может появляться вследствие проблем с жёлчным пузырём. Также причиной может быть заболевание почек.
Икота является свойственной 60% беременных женщин. Новорождённые икают довольно часто, потому что заглатывают много воздуха при кормлении, вследствие того, что находятся в горизонтальном положении.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:18