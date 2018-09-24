Учёные назвали десять причин возникновения икоты

Эксперты, прежде всего, призывают своё внимание обратить на приём медикаментов. Ряд лекарств воздействуют на нервные окончания диафрагмы, при этом провоцируя икоту. Её могут также вызывать переохлаждение, стресс, выделение в пищевод человека желудочной кислоты, употребление отварного картофеля в холодном виде и быстрый приём пищи. Икота может появляться вследствие проблем с жёлчным пузырём. Также причиной может быть заболевание почек.Икота является свойственной 60% беременных женщин. Новорождённые икают довольно часто, потому что заглатывают много воздуха при кормлении, вследствие того, что находятся в горизонтальном положении.