Инсулин является эффективным лекарством при воспалениях кишечника

Научные сотрудники провели ряд научных опытов на крысах, выявив новые уникальные свойства инсулина. Его можно использовать во время лечения воспалениях кишечника. При введение инсулина непосредственно в прямую кишку симптомы хронических заболеваний снижались. Учёные выяснили, что клетки кишечника начинают активно бороться с воспалительными процессами, при этом активизируясь вследствие ввода препарата. Его вскоре начнут испытывать также на людях.Исследователями был подтверждён положительный результат от лечения инсулином кишечных заболеваний, а также отсутствие побочных явлений. При этом испытуемые мыши начали терять примерно на 15-20 процентов меньше массы тела, чем было до этого.