АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Назван ТОП-5 лучших смартфонов от Xiaomi 2018 года
EUR 78.08 USD 66.25
Курс валют на 22.09.2018

Инсулин является эффективным лекарством при воспалениях кишечника

Учёные в ходе исследований установили, что инсулин могут применять не только болеющие сахарным диабетом. Учёные считают, что данный медпрепарат может стать эффективным медицинским препаратом для лечения воспалительных заболеваний кишечника.
Инсулин является эффективным лекарством при воспалениях кишечника

Научные сотрудники провели ряд научных опытов на крысах, выявив новые уникальные свойства инсулина. Его можно использовать во время лечения воспалениях кишечника. При введение инсулина непосредственно в прямую кишку симптомы хронических заболеваний снижались. Учёные выяснили, что клетки кишечника начинают активно бороться с воспалительными процессами, при этом активизируясь вследствие ввода препарата. Его вскоре начнут испытывать также на людях.

Исследователями был подтверждён положительный результат от лечения инсулином кишечных заболеваний, а также отсутствие побочных явлений. При этом испытуемые мыши начали терять примерно на 15-20 процентов меньше массы тела, чем было до этого.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 01:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Громкость воспроизведения смарт-часов Apple Watch
Бывший участник «Битвы экстрасенсов» Пахом
Инсулин является эффективным лекарством при
Американская модель plus-size Тесс Холлидей опять
Ученые выяснили сколько времени нужно, чтобы
Названы болезни, передающиеся при оральном сексе
Ученые разработали состав для электронной кожи
"Доверчивая Настя": Иранский целитель рассказал о
В Google Photos тестируют уже ручной режим боке и
«Равняюсь на Табакова»: Александр Васильев
В Мичигане местный рыбак столкнулся в лесу со
Инженеры Google создали уникальную беспроводную
В Ценценатти очевидцу удалось снять Нибиру на
"Три истории любви": Александр Збруев рассказал о
На территории Подмосковного Серпухова найден труп
Ученые: Средиземноморская диета приводит к
5-летняя дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста
Труп женщины нашли на лестничном балконе дома в
Вадим Манукян: Станислав Садальский не имел права
Известный уфолог обнаружил на астероиде Рюгу лицо
К 2020 году в России стартует производство
На севере Петербурга двое неизвестных отобрали у
Ученые установили связь между диетой и здоровым
«Хорошо забытое старое»: Максим Галкин
"Все плакали": Пелагея рассказала, как рожала дочь
Во Владивостоке иномарка на ходу потеряла
«Терпение и нюх всё перетрут»: Хейтеры уверены,
У Антона Гусева отыскался внебрачный сын Артём
В горах Крыма на "Чёртовой лестнице" застрял
«Под аккомпанемент Игоря Крутого»: Игорь Николаев
Просмотреть все новости