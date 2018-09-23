Ученые установили связь между диетой и здоровым сном человека

Для улучшения сна рекомендуется не употреблять кофеин после обеда, а также организовать последний прием пищи за несколько часов до сна. При этом необходимо отказаться от употребления тех пищевых продуктов, которые не может правильно усваивать организм. Лучшими продуктами для сна считаются молоко, сыр, индейка, травяные чаи, а также терпкий вишневый сок, содержащий мелатонин, помогающий спать. В рацион необходимо вводить продукты, которые богаты на содержание магния, присутствует он в зеленых листовых овощах и орехах. Помочь заснуть быстрее может и алкоголь, только качество сна будет снижено, при этом повышаются шансы просыпаться каждые 2 часа.Исследования ученых из США показали, что на время, которое человек проводит в той или иной стадии сна, влияет количество килоджоулей и индивидуальный состав тела человека. В эксперименте участвовали 36 здоровых взрослых людей, проведшие в больнице Университета Пенсильвании две ночи. Перед экспериментом ученые зарегистрировали, какую пищу употребляли участники в течение дня, состав их тела и расход энергии. Во время сна также фиксировались физические изменения, которые происходили с участниками. После подведения итогов, исследователи выяснили, что избыточный вес заставляет тратить на быстрый сон больше времени, данный сон считается менее восстановительным, в отличие от медленного. При этом у взрослых со здоровым весом этого не было замечено.