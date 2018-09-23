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Ученые: Средиземноморская диета приводит к депрессивному расстройству

Ученые проведи исследования среди детей и подростков и выяснили, что средиземноморская диета способна привести к депрессивным расстройствам. Исследования опубликованы в научных журналах.
Ученые: Средиземноморская диета приводит к депрессивному расстройству

Американские ученые провели опрос среди 1600 тыс. детей возрастом около 14 лет, у испытуемых спрашивали об их гастрономических предпочтениях, затем 1000 человек из них же были опрошены тремя годами позднее. Собрав все результаты опроса, выяснилось, что выбранная ими диета повлияла на психическое состояние подростков. По мнению диетологов и врачей, рацион, в котором преобладают мясные продукты, сахар и продукты, пройденные термическую обработку, практически лишенные полезной для пищеварения клетчатки, нарушает метаболизм и может вызвать сердечно-сосудистые заболевания, диабет и накопление лишнего веса. Это в итоге приводит к расстройствам психики человека.

Также были проведены эксперименты на людях, у которых уже случилась депрессия. Им предложили поменять рацион, сократив потребление мяса и продукты, содержащие сахар, а отдать предпочтение пище, наполненной полезными веществами. Спустя двенадцать недель здоровая диета помогла испытуемым преодолеть расстройства психики. Таким образом, можно сделать вывод, что здоровая и полезная пища влияет на организм человека как некий антидепрессант.


 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 20:00

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