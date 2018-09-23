После удвоения генома в киви увеличивается дневная норма витамина С

Для употребления в пищу киви впервые начали выращивать в конце XII века Китае. Фрукт получил популярность после того, как его завезли в Новую Зеландию. Свое распространение по территории Европы киви начал в период Второй мировой войны. На основании исследований специалисты определили, что примерно 20 миллионов лет назад у известного фрукта генетическая структура была совершенно другая.Для человека достаточно 100 грамм мякоти киви, которая уже содержит необходимую дневную норму витамина С. Как рассказали специалисты Северо-Китайского университета, ранее содержание концентрации вещества было значительно ниже. Деревья, на которых растут киви, научились вырабатывать значительно больше полезных веществ после удвоения структуры их генов, благодаря чему произошло обогащение плодов составом полезных веществ.