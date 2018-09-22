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В Онтарио парящие в небе 6 НЛО перепугали местных жителей
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В Онтарио парящие в небе 6 НЛО перепугали местных жителей

Загадочное происшествие произошло 19 сентября в вечернее время, после чего отснятый материал был отправлен на изучение экспертами Mufon. В настоящее время однозначного ответа на произошедшее они не дали.

В Онтарио парящие в небе 6 НЛО перепугали местных жителей


По словам автора ролика, он ехал на своей машине с супругой, неожиданно увидев что-то странное в небесном пространстве, большое количество НЛО (по крайней мере 6 штук) прямым образом кружили над землей, меняя конфигурацию.



При просмотре видео отчетливо слышны слова, переполненной эмоции женщины из Онтарио, что делает картину ещё более загадочной. В любом случае пользователи Сети не исключают, что речь идет именно об НЛО, кто-то насчитал их даже 8.


 
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Общество / Авторские новости
Добавил: Ващенко Ольга Сегодня, 16:14

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