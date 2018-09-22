В Онтарио парящие в небе 6 НЛО перепугали местных жителей

Загадочное происшествие произошло 19 сентября в вечернее время, после чего отснятый материал был отправлен на изучение экспертами Mufon. В настоящее время однозначного ответа на произошедшее они не дали.По словам автора ролика, он ехал на своей машине с супругой, неожиданно увидев что-то странное в небесном пространстве, большое количество НЛО (по крайней мере 6 штук) прямым образом кружили над землей, меняя конфигурацию.При просмотре видео отчетливо слышны слова, переполненной эмоции женщины из Онтарио, что делает картину ещё более загадочной. В любом случае пользователи Сети не исключают, что речь идет именно об НЛО, кто-то насчитал их даже 8.