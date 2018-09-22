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НЛО или нет: На фото Луны появилась огромная мостовидная конструкция
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НЛО или нет: На фото Луны появилась огромная мостовидная конструкция

По словам исследователей, обычно на фотографиях такого типа видны кратеры или скальные образования на краю естественного спутника Земли, но этот объект четко выделяется над поверхностью небесного спутника, что выглядит довольно загадочно.

НЛО или нет: На фото Луны появилась огромная мостовидная конструкция


Возможно, речь идет об аномалии, именуемой как «синус Иридум» - равнины, которая образовалась из остатков большого ударного кратера, который впоследствии был затоплен базальтовой лавой. Само место не содержит каких-либо заметных возвышений, но включает в себя Heraclides E на юге, Лаплас вдоль восточного края и Bianchini G на севере.

Другие же эксперты полагают, что на лицо разгулявшееся воображение, якобы на снимках кратер вулкана, который отражается солнечным светом. Самое интересное предположение заключается в том, что поскольку на Луне слишком много доказательств искусственных структур и активности НЛО, вполне возможно, что объект, который выглядит как мост, прикрепленный к поверхности, является чем-то другим, в частности, загадочным проектом пришельцев.


 
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Наука / Авторские новости
Добавил: Ващенко Ольга Сегодня, 12:58

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