Ученые обнаружили на дне океана неизвестное существо с огромным ртом

Специалисты изучали морское дно, в результате чего наткнулись на очень странного обитателя. Обнаруженное существо не большего размера, но его рот способен раскрываться больше всего тела этого морского обитателя. Таким образом особь может схватить свою добычу, превосходящую это существо в размерах. При этом морской обитатель довольно быстро передвигается по дну и практически не заметен с большого расстояния.Специалисты в сфере биологии сразу же узнали этого монстра. Им оказался особый вид угрей, которые живут в море. Называют его «большеротом», и встретить его в естественной среде обитания большая редкость. На видеоролике, исходя из заявлений исследователей, самец-подросток.