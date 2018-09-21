Ford представил «убийцу» Tesla Semi

При этом отмечается, что у данных моделей есть много общего. В частности, это обтекаемая форма делает автомобили похожими на пулю. Также в конструкции обеих машин использованы лёгкие материалы, чтобы сократить общую массу.Над созданием тягача Ford F-Vision Future работали специалисты турецко-американского подразделения Ford Otosan. Грузовик отличается футуристическим кузовом, огромными колёсами, небольшим дорожным просветом и расположением дверей, а вместо зеркал заднего вида установлены видеокамеры. Концепт оснащён электрическим силовым агрегатом и автопилотом четвёртого уровня. О производительности электродвигателя и о планах постановки такой модели на конвейер представители компании Ford не сообщают.