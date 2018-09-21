Конец света неизбежен: Самые интересные рассказы путешественников во времени

Отец Пеллигрино ЭрнеттиМонах, который большую часть жизни провел на острове Сан-Джорджо, долгое время утверждал, что вернулся из будущего. Помимо обычных занятий священнослужителя, Эрнетти периодически практиковал экзорцизм, изгоняя Дьявола. По его словам, однажды он случайно изобрел уникальный прибор, который назвал хроновизором. Он давал возможность не только путешествовать во времени, но и наблюдать за его течением со стороны, создавая своеобразное дополнительное измерение. По признанию священника, он хотел побывать на опере «Триест», произведшей фурор в Риме в 169 году. Для этого он настроил устройство таким образом, что оно смогло вернуть его назад во времени. После этого он решил отправиться в будущее, глее увидел развитие технологий, которое описал в одной из своих работ. Примечательно, что многие его предположения действительно сбылись, однако большая часть из них была просто фантазиями. Даже сейчас на многих площадках с объявлениями можно найти хроновизоры, продающиеся за тысячи долларов, но все они являются подделками. Некоторые из них действительно покупают целыми партиями.Билли МейерМужчина был одним из первых, кто рассказал общественности о контактах с инопланетянами. По его словам, он вышел на прогулку по небольшому полю, расположенному рядом с его домом. В один момент в небе над ним появился неопознанный объект, начавший излучать яркий свет. Мужчина быстро спрятался под расположенным рядом деревом, что, по его словам, спасло ему жизнь. После этого очевидец рассказал о всем произошедшем своей супруге, но она ему не поверила. Спустя несколько лет Мейер заявил, что общался с инопланетянами, которые рассказали ему о реальной возможности путешествовать во времени. По его словам, он видел будущее, в котором вместо людей Землю заселяли гуманоиды. Мужчина отметил, что ему удалось побывать в 2010 году, но все его предположения о том, что ожидает планету, не оправдались.Шарлотта Энн Моберли и Элеонор ЖурденИнцидент с данной женщиной произошел в 1901 году. По ее словам, она в молодости шла со школы на экскурсию вместе с подружкой. В один момент одна увидела странное свечение перед глазами, ввиду чего упала в обморок. По ее словам, она оказалась на поле боя во времена Французской революции. Королева сидела перед Малым Трианоном и рисовала, когда вооруженная толпа черни двинулась на Париж. После того, как молодая девушка вернулась в настоящее, она решила рассказать о всем случившемся подруге, но та ей не поверила. Ее обвинили в мошенничестве. Свои воспоминания она изложила в рассказе. Книга, разумеется, была немедленно раскритикована, а школьниц обвинили в мошенничестве. Шарлотта и Элеонор описывали, что перед тем, как попасть в прошлое, пересекали мост, который не существовал в их время. Спустя несколько лет Шарлотта Энн Моберли и Элеонор Журден рассказала, что ей еще несколько раз удавалось побывать в будущем, но тогда она попадала в еще более позднее время, видев 2000-й год. Все, что было описано в ее более поздних работах, не сбылось, однако многие современники отмечают, что некоторые предположения все же были похожи на реальность.Джон ТайторМужчина появился на форумах в сети в начале 2000-х годов. По его словам, он прибыл в настоящее из 2036 года, в котором началась война с роботами. Мужчина уверял, что он собирается уничтожить компьютер IBM 5100. Пользователи YouTube сошлись на мнении, что Тайтор является поклонником фильмов о Терминаторе, ввиду чего решил почувствовать себя Джоном Конором. На вопросы, как же он оказался в 2000 году, Джон отвечал, что заскочил повидаться с семьей, так как грядет Третья мировая война, в результате которой Америка подвергнется ядерной атаке от России. По словам мужчины, уничтожение первого компьютера позволит предотвратить восстание машин и противостояние между РФ и США. Многие пользователи посоветовали Тайтору постараться перестать фантазировать на тему будущего и подобия сюжета Терминатора, задумавшись о будущем, которое он может построить своими руками.