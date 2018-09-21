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НЛО максимально приблизился к людям в штате Миннесота

Над американским городом Шакопи в штате Миннесота очевидцы зафиксировали летающий НЛО. Специалисты уверены, что объект представлял проявление инопланетной активности.

НЛО максимально приблизился к людям в штате Миннесота


НЛО очевидцы сняли на видео и выложили на канале YouTube. На кадрах отчётливо можно рассмотреть, как над пляжем парит что-то похожее на летающую тарелку пришельцев. Так как съёмки происходили в ночное время суток, то рассмотреть детали таинственного объекта не представляется возможным. При этом голос за кадром отмечает, что это корабль инопланетян.



С видеоматериалом ознакомились уфологи, которые отмечают, что настолько близкий контакт с инопланетным кораблём, очень большая редкость, поэтому они удивились тому, что оператор остался живым и выложил видео в Сеть. По словам специалистов, обычно пришельцы не позволяют себя снимать так близко. Скорее всего, мужчине повезло, так как он остался незамеченным, иначе инопланетяне не позволили бы себя запечатлеть.

 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 08:32
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