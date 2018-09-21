НЛО максимально приблизился к людям в штате Миннесота
Над американским городом Шакопи в штате Миннесота очевидцы зафиксировали летающий НЛО. Специалисты уверены, что объект представлял проявление инопланетной активности.
НЛО очевидцы сняли на видео и выложили на канале YouTube. На кадрах отчётливо можно рассмотреть, как над пляжем парит что-то похожее на летающую тарелку пришельцев. Так как съёмки происходили в ночное время суток, то рассмотреть детали таинственного объекта не представляется возможным. При этом голос за кадром отмечает, что это корабль инопланетян.
С видеоматериалом ознакомились уфологи, которые отмечают, что настолько близкий контакт с инопланетным кораблём, очень большая редкость, поэтому они удивились тому, что оператор остался живым и выложил видео в Сеть. По словам специалистов, обычно пришельцы не позволяют себя снимать так близко. Скорее всего, мужчине повезло, так как он остался незамеченным, иначе инопланетяне не позволили бы себя запечатлеть.
НЛО очевидцы сняли на видео и выложили на канале YouTube. На кадрах отчётливо можно рассмотреть, как над пляжем парит что-то похожее на летающую тарелку пришельцев. Так как съёмки происходили в ночное время суток, то рассмотреть детали таинственного объекта не представляется возможным. При этом голос за кадром отмечает, что это корабль инопланетян.
С видеоматериалом ознакомились уфологи, которые отмечают, что настолько близкий контакт с инопланетным кораблём, очень большая редкость, поэтому они удивились тому, что оператор остался живым и выложил видео в Сеть. По словам специалистов, обычно пришельцы не позволяют себя снимать так близко. Скорее всего, мужчине повезло, так как он остался незамеченным, иначе инопланетяне не позволили бы себя запечатлеть.
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 08:32