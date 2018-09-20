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Представлена новая созданная учеными из РФ карта льда на Луне

Ученые из России, представляющие Институт космических исследований (ИКИ) РАН внесли изменения в карту распределения льда на Луне. Руководителем исследования стал Алексей Малахов, продемонстрировавший её обновленный вид в рамках научного конгресса в Германии.

Представлена новая созданная учеными из РФ карта льда на Луне


Карта была разработана на основе сведений отечественного нейтронного телескопа LEND, находящегося на борту LRO (NASA). Дело в том, что устройство способно улавливать нейтронный поток от поверхности Луны, а также анализировать количество водорода в нём, именно на этом и основываются предположения о наличии или отсутствии водяного льда в грунте. Например, в южном приполярном районе, массовая доля вещества составляет около 0,5%. Лёд в грунте спутника Земли скапливается в тех местах, подпадающих под солнечные лучи в течение дня.

Информация LEND показала: в некоторых местах, где водорода и воды в грунте достаточное количество, они действительно частично освещаются Солнцем на протяжении лунных суток, сообщили российские специалисты. Напомним, что впервые ученые заговорили о наличии воды на Луне ещё 9 лет назад. Первые подсчеты показали, что 1 тонна поверхности космического объекта содержит более 940 миллилитров воды.

 
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Наука
Добавил: Русанов Руслан Вчера, 22:45
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