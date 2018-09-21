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Ученые назвали причину внезапной смерти

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли изучили механизм гипертрофической кардиомиопатии. Данная болезнь является причиной внезапной смерти во время физических нагрузок у 1-го из 500 человек.

Ученые назвали причину внезапной смерти


При генетическом заболевании происходит утолщение стенок как правого, так и левого желудочка. Это и считается частой причиной смерти среди молодых спортсменов. Люди старшего возраста чаще умирают от застойной сердечной недостаточности. Для изучения данной проблемы специалисты использовали трехмерные культуры клеток сердца человека. Выяснялось, что все клетки имели мутацию в том гене, который кодирует связывающий миозин белок С. Такой дефект часто наблюдается у больных кардиомиопатией. Исследователи применили лазерную печать 3D для создания подвижной поддерживающей структуры. Друг с другом связанные миоциты могли сокращаться, сжимая структуру, как в настоящем сердце.

Ученые заметили, что клетки с дефектами в условиях стресса не могли правильно сокращаться и из-за этого ритм нарушался. Подобное происходит у спортсменов, когда физическая активность дает более высокую нагрузку на сердце, и результате чего возникает аритмия.

 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 00:01
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