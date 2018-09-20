Эксперты назвали 5 привычек для легкого похудения

Приверженцы здорового образа жизни уверяют, что привести фигуру в порядок не составит труда, что делать необходимо не только в плане эстетической составляющей, но и для здоровья.Следует завести дневникВедение записей потребляемой пищи в плане калорийности дает более четкое представление о рационе, а также служит напоминанием о том, что пора что-то менять, ведь вес стоит на месте. Непроизвольным образом такой метод послужит некой мотивацией к действиям. Проведенные исследования доказывают данный подход как мощное стимулирование поведенческой активности, чего бы это не касалось.Употребление достаточного количества водыНесмотря на то, что врачи постоянно говорят об этом, не все люди до конца понимают пользу данной привычки. Прежде всего, речь идет об улучшении обмена веществ, вплоть до 30%, что играет далеко не последнюю роль по пути стройности. Если же говорить о конкретной цифре, то жидкости следует пить как минимум 2 литра в день, что поможет сжечь 100 калорий без дополнительных нагрузок. Также имеет место притупление чувство голода и меньшее потребление пищи.Необходимо как можно больше гулятьЭксперты уверяют, даже если у человека нет возможности, а может и желания ходить в спортивный зал, пешие прогулки являются прекрасной альтернативой. Таким образом, 2,5 часа в день стоит потратить ради красоты.Отменить перекусыВ данном случае речь идет о том, что, не давая организму отдыхать от еды, имеет место постоянно повышение уровня глюкозы. В обратном же случае, при прерывистом посте уровень инсулина остается на более стабильной отметке, за счет чего и происходит сжигание жировых отложений.Замена вредных привычек на полезныеДиетологи указывают на то, что следует постоянно себя мотивировать и придумывать что-то новое, отвлекаться, менять поле деятельности, находить интересные занятия. В частности, если человек зациклен на газировке, то можно заменить её на минеральную воду. Если речь идет о мясе, то не стоит от него отказываться, а просто следует обдумать правильный способ его приготовления (отваривание, запекание) с достаточным количеством овощей.По словам экспертов, если выработать в себе вышеуказанные 5 привычек, можно будет сбросить вес с легкостью без эмоциональной нагрузки. Самое главное - поставить цель.