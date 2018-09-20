Ученые доказали радиационную опасность для астронавтов полета на Марс

По словам ученых, за время своего полета астронавты могут получить около 60% допустимой дозы космической радиации. Такого количества достаточно, чтобы навредить работе организма. Если сравнивать с влиянием радиации на МКС, то доза облучения на борту станции в 10 раз ниже.Сотрудница Болгарской академии наук Йорданка Семкова отметила, что полет до Марса займет у космонавта полгода. За это время он будет подвержен воздействию радиации, составляющему 60% от предела, допускаемого карьерой астронавта.Однако в российском Институте космических исследований сделали уточнение, что все измерения проводились во время снижения солнечной активности, когда увеличивается негативное воздействие космических лучей на организм человека.