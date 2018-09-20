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Ученые доказали радиационную опасность для астронавтов полета на Марс

Российские и европейские ученые доказали опасность воздействия радиации на организм человека при полете на Марс. К такому выводу они пришли после изучения данных, полученных с аппарата «ЭкзоМарс-2016», который в данный момент находится на высоте 400 км над поверхностью Марса.

Ученые доказали радиационную опасность для астронавтов полета на Марс


По словам ученых, за время своего полета астронавты могут получить около 60% допустимой дозы космической радиации. Такого количества достаточно, чтобы навредить работе организма. Если сравнивать с влиянием радиации на МКС, то доза облучения на борту станции в 10 раз ниже.

Сотрудница Болгарской академии наук Йорданка Семкова отметила, что полет до Марса займет у космонавта полгода. За это время он будет подвержен воздействию радиации, составляющему 60% от предела, допускаемого карьерой астронавта.

Однако в российском Институте космических исследований сделали уточнение, что все измерения проводились во время снижения солнечной активности, когда увеличивается негативное воздействие космических лучей на организм человека.

 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:36
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