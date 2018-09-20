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Ученые: Лень является врожденной у людей

В популярном международном научном издании была опубликована статья касательно природы человеческой лени. Результаты говорят о том, что современные люди рождаются ленивыми.

Ученые: Лень является врожденной у людей


В рамках эксперимента ученые пригласили 29 молодых людей от 18 до 25 лет сесть за мониторы компьютеров в специальном кабинете. Далее на мониторе появился некий персонаж, управляемый участниками, а также картинки, изображающие спорт или отдых. Каждый участник, в зависимости от задания, должен был как можно скорее перемещать персонажа либо к изображениям отдыха, либо к картинкам с физической активностью.

Результаты исследований показали, что в среднем участники быстрее перемещали персонажа, когда целью были картинки со спортом, однако активность мозга указывала на то, что они делали это с неохотой. По мнению авторов, это достаточно точный признак того, что мозг человека настроен на отдых. Также, ученые полагают, что на свете все меньше людей, занимающихся спортом или предпочитающих отдыху умеренную физическую активность.

 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 09:16
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