Ученые: Лень является врожденной у людей
В популярном международном научном издании была опубликована статья касательно природы человеческой лени. Результаты говорят о том, что современные люди рождаются ленивыми.
В рамках эксперимента ученые пригласили 29 молодых людей от 18 до 25 лет сесть за мониторы компьютеров в специальном кабинете. Далее на мониторе появился некий персонаж, управляемый участниками, а также картинки, изображающие спорт или отдых. Каждый участник, в зависимости от задания, должен был как можно скорее перемещать персонажа либо к изображениям отдыха, либо к картинкам с физической активностью.
Результаты исследований показали, что в среднем участники быстрее перемещали персонажа, когда целью были картинки со спортом, однако активность мозга указывала на то, что они делали это с неохотой. По мнению авторов, это достаточно точный признак того, что мозг человека настроен на отдых. Также, ученые полагают, что на свете все меньше людей, занимающихся спортом или предпочитающих отдыху умеренную физическую активность.
В рамках эксперимента ученые пригласили 29 молодых людей от 18 до 25 лет сесть за мониторы компьютеров в специальном кабинете. Далее на мониторе появился некий персонаж, управляемый участниками, а также картинки, изображающие спорт или отдых. Каждый участник, в зависимости от задания, должен был как можно скорее перемещать персонажа либо к изображениям отдыха, либо к картинкам с физической активностью.
Результаты исследований показали, что в среднем участники быстрее перемещали персонажа, когда целью были картинки со спортом, однако активность мозга указывала на то, что они делали это с неохотой. По мнению авторов, это достаточно точный признак того, что мозг человека настроен на отдых. Также, ученые полагают, что на свете все меньше людей, занимающихся спортом или предпочитающих отдыху умеренную физическую активность.
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 09:16