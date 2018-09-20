Ученые: Лень является врожденной у людей

В рамках эксперимента ученые пригласили 29 молодых людей от 18 до 25 лет сесть за мониторы компьютеров в специальном кабинете. Далее на мониторе появился некий персонаж, управляемый участниками, а также картинки, изображающие спорт или отдых. Каждый участник, в зависимости от задания, должен был как можно скорее перемещать персонажа либо к изображениям отдыха, либо к картинкам с физической активностью.Результаты исследований показали, что в среднем участники быстрее перемещали персонажа, когда целью были картинки со спортом, однако активность мозга указывала на то, что они делали это с неохотой. По мнению авторов, это достаточно точный признак того, что мозг человека настроен на отдых. Также, ученые полагают, что на свете все меньше людей, занимающихся спортом или предпочитающих отдыху умеренную физическую активность.