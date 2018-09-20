Учёные: Комары загрязняют экосистему мелкими частицами пластика

Комары из водоёмов разносят мелкие частицы пластика в другие экосистемы, накапливают они их в своём организме на стадии личинки. В результате пластмасса попадает в организме птиц и других животных, питающихся насекомыми, а для них это вещество может представлять большую опасность. Мельчайшие частицы пластмассы попадают в организм личинки вместе с пищей.Эксперты решили проследить путь этих микрочастиц, добавив в контейнеры с водой мелкие флуоресцентные пластика зелёного и жёлтого цветов. Затем в этот же контейнер поместили личинки комаров, а через несколько дней выловили их обратно. После того как личинки выросли, учёные обнаружили, что флуоресцентный пластик накопился у насекомых в мальпигиевых сосудах, аналогичных почкам человека.Вместе со взрослыми комарами, накопленные крупицы переносятся в новую среду обитания, где насекомые становятся пищей для крупных насекомых, птиц и других животных. Учёные считают, что это может быть опасно для всех насекомоядных, как в воде, так и на суше.