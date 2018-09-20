Ученые выяснили связь между формой обращения к ребёнку и его поведением.

В большинстве экспериментов специалисты попросили 4- или 5-летних детей выполнять различные действия в форме либо «быть помощниками», либо «помогать». Как правило, это касалось уборки разбросанных игрушек. Задача усложнялась тем, что малышам иногда было необходимо убирать предметы обратно в неисправную коробку, из которой постоянно что-то высыпалось. Как оказалось, дети к которым обращались в глагольной форме, устойчивее относились к неудачам в отличие от другой группы.По словам ученого Фостер Хансона, наблюдение показало: иногда тонкие черты языка могут формировать поведение детей способами, которые ранее не понимались. Например, речь идёт об использовании глаголов для ведения диалога с малышами о поведении, которые при общении могут помогать больше существительных.