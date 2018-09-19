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Ученые: Люди должны любить ос из-за их большой пользы для окружающей среды
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Ученые: Люди должны любить ос из-за их большой пользы для окружающей среды

Британский ученый рассказал, почему людям нужно научиться любить ос. Эти насекомые приносят большую пользу для окружающей среды, о чем сообщает издание Cosmosmagazine.
Ученые: Люди должны любить ос из-за их большой пользы для окружающей среды

Изначально исследователь провел опрос 748 человек из 46 стран мира, который касался их отношения как к пчелам, так и к осам. Последние, как он обнаружил, были повсеместно нелюбимы. Для того, чтобы опровергнуть всеобщее заблуждение по поводу негативного отношения к данным насекомым, исследователь изучил 908 научных работ, касающихся двух родственных видов, как выяснилось, подавляющие 97,6% из них касались только пчел. Подобный уклон был обнаружен в 2543 тезисах конференций научного характера.

Такого плана предрассудки, как предполагает автор, возникают потому, что люди, включая даже энтомологов, чаще всего сталкиваются с одним из 67 видов ос, когда представители фауны гнездятся в их домах или возле них, ведя себя агрессивно, что не касается других разновидностей. По словам эксперта, полюбить их человек просто обязан, так как они играют важнейшую роль в качестве опылителей, что указывает на несомненную пользу для агропромышленности.

«Очевидно, причина негативного отношения к осам кроется в эмоциональной связи, с учетом того, что с пчелами всё же людям удалось подружиться, извлекая выгоду из их рабочего процесса. Несмотря на это, мы должны активно перестраивать свое мышление, чтобы защитить вид, приносящий пользу планете», - подытожил ученый.

 
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Наука / Авторские новости
Добавил: Ващенко Ольга Сегодня, 20:10
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