Ученые выяснили причины изучения наукой только 10% генов человека

Биологи полюбили гены, по которым можно найти достаточное и доступное количество материала. Данные выводы опубликованы на страницах научного журнала PLOS Biology.Геном человека содержит примерно 19-20 тысяч генов, а исследователей интересует в основном две тысячи, с которыми связано кодирование белков. Определенные причины есть и в том, что часть генов наиболее востребована в медицинских исследованиях. Оказывает свое влияние финансовый аспект, так как имеет большое значение доступность к современным технологиям.Как оказалось, не изучено практически 27% человеческого генома, причем эта часть не рассмотрена ни в одной известной публикации. Также, авторы исследования заметили, что есть и другие критерии, влияющие на выбор генов для исследования. Например, начинающими учеными предпочитается работа с распространенными для изучения генами, это повышает шансы получения стороннего финансирования.