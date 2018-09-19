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Ученые выяснили причины изучения наукой только 10% генов человека

Американские биологи Северо-западного университета, приняли решение выяснить причины, которые влияют на выбор ученых при изучении человеческих генов. Оказывается, научное сообщество предпочитает исследовать только 10% из всех известных генов.
Ученые выяснили причины изучения наукой только 10% генов человека


Биологи полюбили гены, по которым можно найти достаточное и доступное количество материала. Данные выводы опубликованы на страницах научного журнала PLOS Biology.

Геном человека содержит примерно 19-20 тысяч генов, а исследователей интересует в основном две тысячи, с которыми связано кодирование белков. Определенные причины есть и в том, что часть генов наиболее востребована в медицинских исследованиях. Оказывает свое влияние финансовый аспект, так как имеет большое значение доступность к современным технологиям.

Как оказалось, не изучено практически 27% человеческого генома, причем эта часть не рассмотрена ни в одной известной публикации. Также, авторы исследования заметили, что есть и другие критерии, влияющие на выбор генов для исследования. Например, начинающими учеными предпочитается работа с распространенными для изучения генами, это повышает шансы получения стороннего финансирования.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 21:15
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