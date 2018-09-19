АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Люди должны любить ос из-за их большой пользы для окружающей среды
EUR 79.17 USD 67.75
Курс валют на 19.09.2018

Ученые: Артрит может быть причиной депрессии

Ученые из Дартмутского колледжа попытались выяснить, как психическое состояние влияет на здоровье суставов, и выяснили, что депрессия может спровоцировать такое заболевание как артрит. Результаты опубликованы в научных изданиях.
Ученые: Артрит может быть причиной депрессии


Для исследований авторы эксперимента пригласили около пяти тысяч человек, в возрасте 50 лет. Их условно разделили на подгруппы с разным уровнем психологических расстройств. В первой группе были люди с легкой формой депрессии, вторая с умеренной и третья с тяжелой формой. Проанализировав все уровни депрессии, авторам удалось выяснить, что почти 68% испытуемых, у которых наблюдалась сложная форма депрессии, проблемы суставами были более выраженными. В то время как 55% случаев артрита встречался у пациентов с умеренной формой психического расстройства. То есть, можно сделать вывод, что чем тяжелее форма депрессии, тем сильнее это имеет влияние на состояние суставов человека. Но в то же время сильные боли в суставах портят настроение и способны вызывать психические расстройства. Также эксперты выяснили, что последствия умеренного уровня депрессии равны сложному уровню, увеличивая риск летального исхода для человека.

После многочисленных исследований и опросов, ученым из колледжа становится ясно, что существует прямая связь психологического состояния и физического здоровья, и наоборот. Авторы эксперимента настоятельно рекомендуют сотрудникам мед учреждений обращать особое внимание на настроение пациента, и при любом подозрении на депрессивное состояние больного, оправлять его на анализы, которые могут подтвердить ревматоидный артрит. Особенно это касается людей старше 50 лет.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:15
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Робот-кассир приступил к работе в Ростовском
Андрей Чуев избил молодую жену и поставил ей
Шпионский самолет в форме треугольника TR-3B
Новое приложение поможет расслабиться и спокойно
Ученые: Люди должны любить ос из-за их большой
Власти Лос-Анджелеса собираются запретить продажу
Закрытая на 80 лет гробница открыта в Египте для
В США выпустили зеленое пиво для привлечения
Ученые: Артрит может быть причиной депрессии
Меган Маркл выпустила свою первую кулинарную книгу
TENAA раскрыл информацию о емкости АКБ iPhone XS,
Под угрозой вырубки оказалось дающее никель дерево
Мозг обезьян помог ученым разобраться в
Эксперт оценил последствия непродления Украиной
В Роспотребнадзоре не поддержали намерения
Нибиру сфотографировали над Крымским мостом
Глушаков разводится с неверной женой
Asus обновила ноутбук-трансформер VivoBook Flip 14
Ученые нашли в древесине лиственницы лекарство от
Учёным удалось создать колбасу из искусственных
ГМО-черви помогут ученым в лечении болезней
Нагиев рассказ о первой встрече с Путиным
Житель Воронежа сперва похитил, а после ограбил
Супруга Джигана рассказала о страхах за свою дочь
Спутник-уборщик впервые успешно захватил сетью
Украинец в одних трусах ограбил дом в Австрии
Немецкие СМИ отмечают преимущества советского
Католический священник отправил двух полицейских
Агата Муцениеце в образе шпионки похожа на
В Samsung Galaxy F производители не будут
Просмотреть все новости