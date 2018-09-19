Ученые: Артрит может быть причиной депрессии

Для исследований авторы эксперимента пригласили около пяти тысяч человек, в возрасте 50 лет. Их условно разделили на подгруппы с разным уровнем психологических расстройств. В первой группе были люди с легкой формой депрессии, вторая с умеренной и третья с тяжелой формой. Проанализировав все уровни депрессии, авторам удалось выяснить, что почти 68% испытуемых, у которых наблюдалась сложная форма депрессии, проблемы суставами были более выраженными. В то время как 55% случаев артрита встречался у пациентов с умеренной формой психического расстройства. То есть, можно сделать вывод, что чем тяжелее форма депрессии, тем сильнее это имеет влияние на состояние суставов человека. Но в то же время сильные боли в суставах портят настроение и способны вызывать психические расстройства. Также эксперты выяснили, что последствия умеренного уровня депрессии равны сложному уровню, увеличивая риск летального исхода для человека.После многочисленных исследований и опросов, ученым из колледжа становится ясно, что существует прямая связь психологического состояния и физического здоровья, и наоборот. Авторы эксперимента настоятельно рекомендуют сотрудникам мед учреждений обращать особое внимание на настроение пациента, и при любом подозрении на депрессивное состояние больного, оправлять его на анализы, которые могут подтвердить ревматоидный артрит. Особенно это касается людей старше 50 лет.