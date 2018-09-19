Ученые: Артрит может быть причиной депрессии
Ученые из Дартмутского колледжа попытались выяснить, как психическое состояние влияет на здоровье суставов, и выяснили, что депрессия может спровоцировать такое заболевание как артрит. Результаты опубликованы в научных изданиях.
Для исследований авторы эксперимента пригласили около пяти тысяч человек, в возрасте 50 лет. Их условно разделили на подгруппы с разным уровнем психологических расстройств. В первой группе были люди с легкой формой депрессии, вторая с умеренной и третья с тяжелой формой. Проанализировав все уровни депрессии, авторам удалось выяснить, что почти 68% испытуемых, у которых наблюдалась сложная форма депрессии, проблемы суставами были более выраженными. В то время как 55% случаев артрита встречался у пациентов с умеренной формой психического расстройства. То есть, можно сделать вывод, что чем тяжелее форма депрессии, тем сильнее это имеет влияние на состояние суставов человека. Но в то же время сильные боли в суставах портят настроение и способны вызывать психические расстройства. Также эксперты выяснили, что последствия умеренного уровня депрессии равны сложному уровню, увеличивая риск летального исхода для человека.
После многочисленных исследований и опросов, ученым из колледжа становится ясно, что существует прямая связь психологического состояния и физического здоровья, и наоборот. Авторы эксперимента настоятельно рекомендуют сотрудникам мед учреждений обращать особое внимание на настроение пациента, и при любом подозрении на депрессивное состояние больного, оправлять его на анализы, которые могут подтвердить ревматоидный артрит. Особенно это касается людей старше 50 лет.
Для исследований авторы эксперимента пригласили около пяти тысяч человек, в возрасте 50 лет. Их условно разделили на подгруппы с разным уровнем психологических расстройств. В первой группе были люди с легкой формой депрессии, вторая с умеренной и третья с тяжелой формой. Проанализировав все уровни депрессии, авторам удалось выяснить, что почти 68% испытуемых, у которых наблюдалась сложная форма депрессии, проблемы суставами были более выраженными. В то время как 55% случаев артрита встречался у пациентов с умеренной формой психического расстройства. То есть, можно сделать вывод, что чем тяжелее форма депрессии, тем сильнее это имеет влияние на состояние суставов человека. Но в то же время сильные боли в суставах портят настроение и способны вызывать психические расстройства. Также эксперты выяснили, что последствия умеренного уровня депрессии равны сложному уровню, увеличивая риск летального исхода для человека.
После многочисленных исследований и опросов, ученым из колледжа становится ясно, что существует прямая связь психологического состояния и физического здоровья, и наоборот. Авторы эксперимента настоятельно рекомендуют сотрудникам мед учреждений обращать особое внимание на настроение пациента, и при любом подозрении на депрессивное состояние больного, оправлять его на анализы, которые могут подтвердить ревматоидный артрит. Особенно это касается людей старше 50 лет.
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:15