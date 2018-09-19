Ученые нашли в древесине лиственницы лекарство от болезней сосудов и сердца

Найденное летучее вещество обладает способностью блокировки работы фермента, вызывающего у человека болезни сердца и сосудов. Такими свойствами обладают флавоноиды, их аналоги содержатся в плодах какао и снижают развитие в пожилом возрасте слабоумия.Некоторые флавоноиды способны снижать вероятность развития артериосклероза, инфаркта и некоторых других болезней, связанных с сосудами и сердцем. Ученые еще не раскрыли все механизмы действия данных веществ, но приблизились к этому российские исследователи.Как оказалось, флавоноиды успешно нейтрализуют действия оксидантов, а также проводят блокировку работы молекул АПФ, в результате они не могут вырабатывать ангиотензин, который поражает сосуды.Кроме этого, учеными найдено более полезное и эффективное вещество для сердца - это дигидрокверцетин. Содержится он в структуре стволов сибирских лиственниц. Этим веществом можно заменить многие действующие препараты, используемые для блокирования молекул АПФ.