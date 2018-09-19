АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые рассказали, как выживают паутинные клещи без иммунной системы
EUR 79.17 USD 67.75
Курс валют на 19.09.2018

Ученые нашли в древесине лиственницы лекарство от болезней сосудов и сердца

На основании исследований российских ученых выяснилось, что в древесине лиственницы содержится состав особенных летучих веществ, способных противостоять болезням сосудов и сердца. В издании European Journal of Pharmacology опубликованы результаты проведенной научной работы.
Ученые нашли в древесине лиственницы лекарство от болезней сосудов и сердца


Найденное летучее вещество обладает способностью блокировки работы фермента, вызывающего у человека болезни сердца и сосудов. Такими свойствами обладают флавоноиды, их аналоги содержатся в плодах какао и снижают развитие в пожилом возрасте слабоумия.

Некоторые флавоноиды способны снижать вероятность развития артериосклероза, инфаркта и некоторых других болезней, связанных с сосудами и сердцем. Ученые еще не раскрыли все механизмы действия данных веществ, но приблизились к этому российские исследователи.

Как оказалось, флавоноиды успешно нейтрализуют действия оксидантов, а также проводят блокировку работы молекул АПФ, в результате они не могут вырабатывать ангиотензин, который поражает сосуды.

Кроме этого, учеными найдено более полезное и эффективное вещество для сердца - это дигидрокверцетин. Содержится он в структуре стволов сибирских лиственниц. Этим веществом можно заменить многие действующие препараты, используемые для блокирования молекул АПФ.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 17:16
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Меган Маркл выпустила свою первую кулинарную книгу
TENAA раскрыл информацию о емкости АКБ iPhone XS,
Под угрозой вырубки оказалось дающее никель дерево
Мозг обезьян помог ученым разобраться в
Эксперт оценил последствия непродления Украиной
В Роспотребнадзоре не поддержали намерения
Нибиру сфотографировали над Крымским мостом
Глушаков разводится с неверной женой
Asus обновила ноутбук-трансформер VivoBook Flip 14
Ученые нашли в древесине лиственницы лекарство от
Учёным удалось создать колбасу из искусственных
ГМО-черви помогут ученым в лечении болезней
Нагиев рассказ о первой встрече с Путиным
Житель Воронежа сперва похитил, а после ограбил
Супруга Джигана рассказала о страхах за свою дочь
Спутник-уборщик впервые успешно захватил сетью
Украинец в одних трусах ограбил дом в Австрии
Немецкие СМИ отмечают преимущества советского
Католический священник отправил двух полицейских
Агата Муцениеце в образе шпионки похожа на
В Samsung Galaxy F производители не будут
Главная роль в дебютном фильме Алексея Смирнова
Ученые рассказали, как выживают паутинные клещи
Турция снизила финансовые взносы для иностранцев
Meizu представила версии Meizu X8, 16X, V8 и V8
Личинки москитов могут есть мелкие частицы
Австралийцы случайно задушили жильца тортом во
В Липецке мать с сыном избили продавщицу
Россияне поддерживают идею о запрете смартфонов в
Пауки-отшельники испортили новоселье американке
Просмотреть все новости