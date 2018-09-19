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Ученые назвали эффективные упражнения для борьбы с детским ожирением

Ученые назвали упражнения, которые наиболее эффективны при борьбе с ожирением у детей. Исследования провели специалисты университетов Данди (Шотландия) и Эдинбурга, результаты опубликованы в издании Eurekalert.

Ученые назвали эффективные упражнения для борьбы с детским ожирением


Специалисты анализировали влияние нагрузок на массу тела детей, возраст которых составлял от 9 до 18 лет. Использованы были медицинские данные, связанные с лечением ожирения у детей, представителей восьми стран мира. Результаты показали, что упражнения в виде отжиманий, выпадов и приседаний, уменьшают жировые отложения, не влияя при этом на окружность талии и общий индекс массы. Благодаря нагрузке, сокращаются и укрепляются мышцы и кости, уменьшая в организме детей процент жира. Увеличенная мышечная масса, которая получена в результате упражнений, помогает повысить метаболизм.

Ученые рассказали, что родители должны учитывать существование данной проблемы, так как в период взросления детей могут ожидать нарушения состояния здоровья.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 13:25
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