Ученые назвали эффективные упражнения для борьбы с детским ожирением

Специалисты анализировали влияние нагрузок на массу тела детей, возраст которых составлял от 9 до 18 лет. Использованы были медицинские данные, связанные с лечением ожирения у детей, представителей восьми стран мира. Результаты показали, что упражнения в виде отжиманий, выпадов и приседаний, уменьшают жировые отложения, не влияя при этом на окружность талии и общий индекс массы. Благодаря нагрузке, сокращаются и укрепляются мышцы и кости, уменьшая в организме детей процент жира. Увеличенная мышечная масса, которая получена в результате упражнений, помогает повысить метаболизм.Ученые рассказали, что родители должны учитывать существование данной проблемы, так как в период взросления детей могут ожидать нарушения состояния здоровья.