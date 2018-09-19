Ученые нашли некоторые скрытые симптомы начинающихся приступов астмы

Некоторыми из таких признаков являются: обостренное апноэ во время сна, определенные проблемы с речью, а также полифармация ингалятора. Также, ученые утверждают, что даже депрессия может быть сигналом приближающегося приступа у некоторых людей. Доктора предупреждают, что данные признаки, в будущем помогут выявлять астму на ранних стадиях, что поможет, при правильном лечении, не запускать болезнь. Более тяжелые стадии заболевания делают жизнь больных, по заявлениям специалистов, намного труднее, в связи с чем, данное исследование способно помочь многим людям не стать заложниками болезни.Вероятно, данный список будет пополняться и уточняться со временем, чтобы любой человек смог с максимальной точностью определить время приближающегося приступа и принять необходимые меры. Возможно, в ближайшие несколько лет, астма перестанет быть столь опасным заболеванием, благодаря тому, что больные смогут вовремя реагировать на возникающие осложнения и тяжелая форма болезни практически полностью исчезнет.