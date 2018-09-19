Вспышка средневековой малой чумы зафиксирована в России
В России зафиксирована вспышка смертельного средневекового заболевания. Речь идет о малой чуме — туляремии, поразившей Омск, где порог заболеваемости был превышен в 15 раз. Инфекционное заболевание не такое опасное, как бубонная чума, однако от туляремии умирает каждый 20-й человек.
Впервые возбудители малой чумы были найдены учеными в Швейцарии в начале нынешнего года. Именно тогда эксперты заявили, что палочки туляремии могут быть использованы в качестве бактериологического оружия. На прошлой неделе специалисты обнаружили, что на территории многих стран СНГ ведут свою деятельность американские биологические лаборатории, внутри которых могут ставиться опыты на людях, в том числе проводиться эксперименты с испытанием бактериологического оружия.
По словам экспертов, возбудители малой чумы могли попасть на территорию России из такой лаборатории, ведь ранее вспышек подобного экзотического заболевания здесь не наблюдалось. Омск расположен рядом с южной границей, а туляремия была замечена в южном, восточном и западном районах.
Впервые возбудители малой чумы были найдены учеными в Швейцарии в начале нынешнего года. Именно тогда эксперты заявили, что палочки туляремии могут быть использованы в качестве бактериологического оружия. На прошлой неделе специалисты обнаружили, что на территории многих стран СНГ ведут свою деятельность американские биологические лаборатории, внутри которых могут ставиться опыты на людях, в том числе проводиться эксперименты с испытанием бактериологического оружия.
По словам экспертов, возбудители малой чумы могли попасть на территорию России из такой лаборатории, ведь ранее вспышек подобного экзотического заболевания здесь не наблюдалось. Омск расположен рядом с южной границей, а туляремия была замечена в южном, восточном и западном районах.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:40