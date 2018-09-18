Ученые используют искусственный интеллект для диагностики рака

Недавно было опубликовано исследование, в котором ученые из Нью-Йоркского университета испытали нейронную сеть Google Inception v3 на возможность определять тип рака легких. Технология сначала научила компьютер определять раковые клетки с 99% точностью. После этого ИИ научился диагностировать две наиболее распространенные формы рака легких: аденокарциному (LUAD) и плоскоклеточную карциному (LUSC). Точность определения типа рака легких колебалась от 83 до 97 процентов, а время на анализ изображений занимало всего 20 секунд.Ученые планируют расширить перечень диагностируемых классификаций рака, а также начать коммерциализацию своей технологии.