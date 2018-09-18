АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Не впечатлили": 50% покупателей не хотят новые iPhone
EUR 79.36 USD 68.20
Курс валют на 18.09.2018

Ученые используют искусственный интеллект для диагностики рака

Ученые из Нью-Йоркского университета используют нейронную сеть для диагностирования рака. Искусственный интеллект способен определить тип рака с 97% точностью.
Ученые используют искусственный интеллект для диагностики рака

Недавно было опубликовано исследование, в котором ученые из Нью-Йоркского университета испытали нейронную сеть Google Inception v3 на возможность определять тип рака легких. Технология сначала научила компьютер определять раковые клетки с 99% точностью. После этого ИИ научился диагностировать две наиболее распространенные формы рака легких: аденокарциному (LUAD) и плоскоклеточную карциному (LUSC). Точность определения типа рака легких колебалась от 83 до 97 процентов, а время на анализ изображений занимало всего 20 секунд.

Ученые планируют расширить перечень диагностируемых классификаций рака, а также начать коммерциализацию своей технологии.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Бояринцев Владислав Сегодня, 18:15
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Зрители «Дома-2» подозревают, что у пятимесячной
"На самом деле": Александр Семчев соблазнил
Новая пассия Сергея Шнурова крутила роман с
Минэнерго и Минприроды определили необходимые
В результате ДТП в Башкирии погибла семья из 4
Дисбактериоз может спровоцировать развитие
Ученые используют искусственный интеллект для
Дмитрий Нагиев пришёл на съёмки в окровавленных
Хейтеры подняли на смех Алену Водонаеву за
Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева: «Я
Эмилия Кларк появилась на Emmy-2018 в откровенном
Саша Черно считает, что во всех бедах на Острове
Ученые обнаружили признаки разрушительного цунами
На юго-западе Москвы в квартире две недели
В России расценки на бензин продолжают расти
Муж Натальи Штурм хочет отсудить сына и требует с
В Чебоксарах пропала мать двоих детей и жена
В Хакасии маленький ребенок выпил уксус и умер
Раскрыты три главных продукта питания долгожителей
Минобороны РФ представило один из первых объектов
Палеонтологи открыли древнего "тараканомуравья"
В Твери на трассе М-10 автомобиль Kia Rio
Блогер Лена Миро оправдала пьяную Ольгу Бузову в
Компания Audi представила модель нового
Лера Фрост выложила в Сети видео интимного
Эксперты составили ТОП-5 самых удачных
«Снова свадьба»: Глафира Тарханова в подвенечном
Журнал Ксении Собчак не может заплатить
ТОП-5 зарубежных седанов класса люкс по цене LADA
Глеб Жемчугов призвал Валеру Блюменкранца
Просмотреть все новости