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Дисбактериоз может спровоцировать развитие онкологии

Немецкие учёные из Мюнхена провели ряд исследования, после которых сделали вывод, что рак толстого отдела кишечника может возникнуть из-за стрессовой ситуации в кишечнике.

Дисбактериоз может спровоцировать развитие онкологии


В ходе исследований выяснилось, что процесс роста злокачественной опухоли не сопровождается воспалением, как считалось до сих пор. Появление роста раковых клеток происходит из-за нарушения работы специфического белка ATF6. Проведение экспериментов на лабораторных мышах, которые не имели микрофлоры кишечника показали, что после того как в их организм подселяли заражённый раковой клеткой белок – изменений не происходило. А когда микрофлора кишечника мышей восстанавливалась, раковые клетки активизировали свой рост.

После анализа более полутысячи больных с раком толстого отдела кишечника, было доказано, что рецидив появляется при сбое работы белка ATF6.

Выявление в анализах у пациентов этого белка означает повышенный риск к злокачественной опухоли толстого отдела кишечника. Поэтому специалисты рекомендуют применение антимикробной терапии, предварительно тщательно изучив состав бактерий в кишечнике, дабы не нанести больший вред организму.

 
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Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 18:26
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