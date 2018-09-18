Дисбактериоз может спровоцировать развитие онкологии

В ходе исследований выяснилось, что процесс роста злокачественной опухоли не сопровождается воспалением, как считалось до сих пор. Появление роста раковых клеток происходит из-за нарушения работы специфического белка ATF6. Проведение экспериментов на лабораторных мышах, которые не имели микрофлоры кишечника показали, что после того как в их организм подселяли заражённый раковой клеткой белок – изменений не происходило. А когда микрофлора кишечника мышей восстанавливалась, раковые клетки активизировали свой рост.После анализа более полутысячи больных с раком толстого отдела кишечника, было доказано, что рецидив появляется при сбое работы белка ATF6.Выявление в анализах у пациентов этого белка означает повышенный риск к злокачественной опухоли толстого отдела кишечника. Поэтому специалисты рекомендуют применение антимикробной терапии, предварительно тщательно изучив состав бактерий в кишечнике, дабы не нанести больший вред организму.